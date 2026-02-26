【魁力屋】人気の定食が何度でも半額！アプリ会員限定で超お得なクーポン配信中。《3月1日まで》

京都北白川 ラーメン魁力屋は2026年2月20日から3月1日までの期間限定で、「人気定食祭」を初開催しています。

期間中は何度でも半額クーポンが使える

魅力屋の定食は、ラーメンに餃子などの別のメニューを追加する形で注文するというものです。3月1日までのキャンペーン期間中は、ボリュームのある定食を、お得に楽しむことができます。

ラーメン魁力屋公式アプリに届くクーポンを提示すると、人気の定食3種類の"定食分が半額"になります。なお、ラーメンは通常価格です。

クーポンは期間中であれば、毎日利用してもかまいません。

対象となる定食は以下の3種類です。

・焼きめし定食

超強火でパラパラに仕上げた、こだわり醤油ダレの焼きめしがラーメンと相性抜群。人気No.1の定食です。

・唐揚げ定食

外はカリッ、中はジュワッの食感がたまらない、にんにくと生姜がしっかりと効いた唐揚げの定食です。

・餃子定食

こだわりの餡を、モチモチの皮でたっぷり包み、パリッと焼き上げた餃子がやみつきになる定食です。

「人気定食祭」は全国の店舗で開催されています。ただし、餃子定食は路面店全店舗とイオンモール沖縄ライカム店のみでの販売です。

定食はラーメンに追加するセット商品のため、単品での注文はできません。ラーメンは割引対象外です。なお、販売価格は店舗によって異なります。

クーポンは店内飲食のみが対象で、定食ごとに1日1回まで利用できます。「お好きなラーメン100円割引券」との併用は可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部