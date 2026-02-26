「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第17節は2月28日（土）と3月1日（日）に計7つのカードが実施される。

◼️クインシーズ刈谷 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

©SV.LEAGUE

18勝14敗で6位の刈谷が、ホームの「相好アリーナ四日市」にKUROBEを迎える。刈谷は前節のGAME2で、好調のPFUを3-1で破った。苦しい場面もリベロの中村悠を軸に粘り強く守り、繋いだボールをダニエル・カッティーノに展開。パワフルなスパイクが持ち味の三留汐利も17得点を稼ぎ出した。ここから白星を重ね、上位戦線に食い込みたい。KUROBEは前節、PFUとの「北陸ダービー」で連敗。順位を11位まで落とした。リベロの浦山絢妃を軸に守備でリズムを作り、レーナ・シュティグロート、アイリス・ショールテンらが加点。しかし、大事なところでミスがあり、最後まで守勢に回った。仕切り直しの一戦で、V字回復のきっかけをつかめるか。

◼️アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路

©SV.LEAGUE

最下位に苦しむA山形は前節、ホームでSAGA久光に連敗した。それでもGAME2は川釣奈津、徳永優奈らのサーブが走り、第2セットを奪取。途中から入った若泉佳穂が15得点を挙げるなど、上位チームを慌てさせた。197cmの中国人アタッカー、ドゥー・チュウサンの加入など明るい材料はある。3週連続ホームゲームの最終週を笑顔で締めくくりたい。姫路は東レ滋賀と対戦した前節、GAME1、GAME2ともにストレートで連勝した。GAME1は野中瑠衣がサーブで3得点を挙げるなど、チーム全体のサーブが走った。ミラ・ケアシミロヴァ・トドロヴァはブロックだけで6得点。セッター対角に入った田中咲希のアタック決定率が両日60%を超えるなど、盤石の強さを見せている。コンディションを再構築してレギュラーシーズンの終盤戦に挑む。

◼️ Astemoリヴァーレ茨城 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

Astemoは直近の8戦で6勝2敗。前節から一つ順位を上げ、10位につけている。チャンピオンシップ圏内の8位まで、わずか1勝差だ。埼玉上尾と対戦した未消化分の第3節は1勝1敗。ストレートで勝ったGAME2は、マッケンジー・メイを軸にサーブが機能した。セッター雑賀恵斗のトスワークも冴え、埼玉上尾の守備を翻弄。途中から入った岡部詩音も攻撃のアクセントになった。対するPFUは、KUROBEとの「北陸ダービー」で連勝。4位に浮上した。攻撃の原動力になったのが大熊紀妙だ。GAME1で18得点、GAME2で20得点と大暴れ。GAME2の途中から入った西川有喜も19得点、アタック決定率51.4%の高い数字をマークしている。セッターの松井珠己も調子を上げており、ここからさらにギアを上げていきたいところだ。

◼️ NECレッドロケッツ川崎 vs 群馬グリーンウイングス

©SV.LEAGUE

前節の結果により、NEC川崎のチャンピオンシップ進出が決定した。ストレートで勝った岡山とのGAME2は、戦列に復帰した佐藤淑乃が14得点と攻守にわたって活躍。対角の廣田あいは佐藤を上回る19得点を挙げ、好調ぶりを発揮した。しかし、NEC川崎にとってチャンピオンシップ進出はあくまでも通過点。悲願のタイトル獲得に向けて、ここからさらにチーム力を高めていきたい。休養週明けで敵地に乗り込む群馬。ここで首位のNEC川崎に勝てば、チャンピオンシップ進出に向けて大きく前進する。鍵を握るのは、アタック決定本数（セットあたり5.40本）で個人ランキングトップに立つオリビア・ロジャンスキだ。前節のKUROBE戦でベンチ入りした内定選手の堤亜里菜にも注目が集まる。

◼️大阪マーヴェラス vs 埼玉上尾メディックス

©SV.LEAGUE

埼玉上尾のホームで行われた昨年11月の対戦は、大阪MVがGAME1、GAME2ともにストレート勝ち。サーブで攻め、持ち前のブロックディフェンスで埼玉上尾の攻撃を封じ込めた。林琴奈、宮部愛芽世の決定力が高く、セッターの塩出仁美がバランスよくトスを配球。メンバーが入れ替わったGAME2も安定した力を発揮しているのが大阪MVの強みと言えよう。一方、これまでターンオーバーを敷いてきた埼玉上尾は、前節のAstemo戦で今季初めて土日のメンバーをほとんど変えなかった。ただ一人、GAME2のスタートから入ったのが山地梨菜だ。その山地は、アタックでチーム最多の14得点、ブロックで2得点の活躍を見せている。高い打点から繰り出される角度のあるスパイクは、何度も相手の脅威になった。チームはストレートで敗れたが、この試合で得た経験を今節の大阪MV戦で生かしたい。

◼️岡山シーガルズ vs デンソーエアリービーズ

©SV.LEAGUE

現在7連敗中の岡山。それでも前節のGAME2は、首位のNEC川崎を相手に22－25、25－27、23－25と僅差の展開に持ち込んでいる。腰の手術から復帰した佐伯亜魅加、サウスポーの小松原凜香らが得点を量産。ベトナム代表のトラン・ティ・ビック・トゥイも3本のブロックポイントを挙げるなど奮闘した。入場者数も連日2000人越え。3週連続ホームゲームの最終週で、訪れたファンと喜びを分かち合いたいところだ。デンソーは2月に入って2勝4敗と苦しい試合が続いている。前節のGAME1は、東レ滋賀にフルセットで敗れた。それでも、翌日のGAME2はストレートで勝利。7本のブロックポイントを奪うなど蓑輪幸がネット際で存在感を発揮し、山下晴奈はチーム最多の12得点を稼ぎ出した。チャンピオンシップ進出に向けて、負けられない状況が続く。

◼️東レアローズ滋賀 vs SAGA久光スプリングス

©SV.LEAGUE

前節のデンソー戦で、今季6勝目を挙げた東レ滋賀。樫村まどかがブロックで3得点、サーブで3得点、トータルで11得点と大活躍だった。ルシール・ジケルはアタックだけで28得点。花岡千聡のトスワークも機能し、中道瞳ヘッドコーチ代行にホーム初勝利をプレゼントした。レギュラーシーズンも残り12試合。一戦一戦が重要な糧になる。今節の結果次第でチャンピオンシップ進出が決定するSAGA久光。前節のA山形戦も会心の勝利で、連勝を「5」に伸ばした。加入したばかりのジュリー・レングヴァイラーは、早くもチームにフィット。GAME2でスタメン出場を果たし、ブロックとサーブでもそれぞれ1得点、合計16得点を挙げている。チャンピオンシップに向けた準備は着々と進んでいる。

■SVリーグ女子第17節 試合日程・放送情報・配信情報

クインシーズ刈谷 vs ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

▼日時

GAME1：2月28日（土）13時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

相好アリーナ四日市

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

アランマーレ山形 vs ヴィクトリーナ姫路

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

つるしんアリーナ小真木原

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

Astemoリヴァーレ茨城 vs PFUブルーキャッツ石川かほく

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）14時05分～

▼会場

日立市池の川さくらアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

NECレッドロケッツ川崎 vs 群馬グリーンウイングス

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

東急ドレッセとどろきアリーナ

▼放送

GAME1： なし

GAME2： J SPORTS 1

▼配信

GAME1： J SPORTSオンデマンド

GAME2： J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

大阪マーヴェラス vs 埼玉上尾メディックス

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）14時05分～

▼会場

大田区総合体育館

▼放送

なし

▼配信

GAME1：J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!

GAME2：J SPORTSオンデマンド

岡山シーガルズ vs デンソーエアリービーズ

▼日時

GAME1：2月28日（土）14時05分～

GAME2：3月1日（日）13時05分～

▼会場

シゲトーアリーナ岡山

▼放送

GAME1：RSK山陽放送

GAME2：TSCテレビせとうち

▼配信

J SPORTSオンデマンド

東レアローズ滋賀 vs SAGA久光スプリングス

▼日時

GAME1：2月28日（土）15時05分～

GAME2：3月1日（日）15時05分～

▼会場

滋賀ダイハツアリーナ

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド