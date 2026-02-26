【「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」パッチ7.45】 3月3日 実装予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のアップデート「パッチ7.45」を3月3日に公開する。

このパッチでは「ヴァリアントダンジョン 商客物語」と「事件屋ヒルディブランド 黄金編」などが実装される。

ヴァリアントダンジョン 商客物語

ソロから4人パーティまでの好きな人数で挑戦できるヴァリアントダンジョンに新コンテンツ「商客物語」が追加される。高難易度コンテンツでは従来からのシステムが改修され、自由な順番でボスに挑戦できる。

【あらすじ】

コルヴォ地方に伝わる「商客物語」――その寓話を記した装飾写本には、読み手の精神を「本の中」へと引き込む特別な魔法がかけられているという。

文書回収の専門家「ヤ・ナズカ」とともに、冒険者は彩鮮やかに描かれた物語の世界へと飛び込むことに。

サブクエスト 事件屋ヒルディブランド 黄金編

ソリューション・ナインを舞台に繰り広げられている「事件屋ヒルディブランド 黄金編」もいよいよクライマックスに突入。今回は、ハルディボイルドの過去に迫る話になるようだ。クラウドのようなポーズを決めているバレルテンダーの活躍にも期待したい。

【あらすじ】

探偵「ハルディボイルド」とてんやわんやしながらも、魔物化した犯罪者を捕まえることに成功した事件屋「ヒルディブランド」。

一連の事件に、犯罪王「カーネリアン」が関与していると判明したことで、物語はハルディボイルドの過去へと向かっていく。

【事件屋ヒルディブランド 黄金編】

