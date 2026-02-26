嵐の公式Xで新曲「Five」のティザー映像が公開。5人のレコーディングスタジオでのやり取りを見ることができる、貴重な動画になっている。

【動画＆写真】嵐の新曲「Five」ティザー映像＆ジャケ写

「Five」はデジタルシングルが3月4日に配信開始、CDシングルは5月31日にリリースされる。

■「めちゃくちゃ新鮮」（櫻井翔）「緊張する」（大野智）

まずレコーディングスタジオが映し出され、黒いキャップ＆ジャケット姿で髭をはやした大野智が登場。「お久しぶりです」とドアを開け入ってくるのは相葉雅紀。櫻井翔は、譜面台の前に立ち「4年？5年？ぶりぐらいだからめちゃくちゃ新鮮」とほほ笑む。キャップを後ろかぶりした二宮和也は水を飲みつつ「そうだよね」と頷く。

「立ってやんのか座ってやるのかもわからない」という声に対して、キャップ＆フリース姿で、サングラスと髭がワイルドな松本潤は頷きながら「座る」と笑顔。相葉は「（レコーディングの立ち位置の）向きも変わったね、こっちだったのにね」と懐かしそう。マイクを前にした大野は「緊張する。どんなんだったっけなあ」と水をゴクリ。

ヘッドホンをした櫻井の姿や打ち合わせ中の松本の姿と続き、最後はスタッフの「じゃあやってみましょうか」という声に対して、ヘッドホンをしてマイクと向き合う二宮が「はーい、どうぞ」と返事をするシーンで締め括られている。

コメント欄には「また5人のレコーディング風景が見られるなんて！」「いちばん見たかった光景」「素顔が垣間見れてうれしい」「もう泣いてる」「リーダー髭かっこいい」「松潤ワイルド」「聴くのがめちゃめちゃ楽しみ」などといった声が続々と届いている。

また公式Instagramでは「Five」のジャケット写真も公開。澄み渡る青空の下、芝生の上に停車したレトロなバスと、その前に並ぶ5人の姿が写し出されている。

■「Five」ティザー映像

■青空のもとレトロバスと5人が並ぶ「Five」ジャケット