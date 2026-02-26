2025年10月末に発売された『変な地図』（双葉社）の店頭飾り付けコンクールの結果が発表された。

【画像】『変な地図』飾り付けコンクール1位の店舗の飾り付け

『変な地図』発売を記念して全国各地の書店で開催された店頭飾り付けコンクール。数多くの書店で作品の世界観や雨穴の魅力を存分に表現した、創意工夫あふれる素晴らしい飾り付けが展開された。その中から実際に著者の雨穴が「金賞」1店舗、「銀賞」5店舗、「銅賞」10店舗を選定。

雨穴はコンクールについて「何度見ても見慣れません。毎回新鮮な気持ちで驚きますし、新鮮な気持ちで爆笑してしまいます。確実に自分の走馬灯には出てくると思います。「金賞店舗は雨穴に一つ要求できる権利を得る」という取り決めがあるのですが、これを作った人から何を要求するのか今から不安でなりません（まさか命までは取られないでしょうが）。でも、その恐怖をおしてでも金賞に選ばざるを得ない「何か」がありました。」「予想を超える大反響となり、全国から約250店舗の書店様からご応募いただきました。本当にありがとうございます。本来であれば、すべての店舗様に感謝の言葉とコメントを差し上げたいところですが、残念ながらそのスペースがなく、一部のご紹介となってしまいますことをお許しください…！改めまして、今回ご応募いただいた全国の書店様に心より御礼申し上げます」とコメントした。

金賞の書店は「「雨穴さんの腕にしっかりと守られた状態で、栗原くんに安心して思いきり大冒険してほしい」という気持ちを込めて作りました。たくさんの応募の中から選んでいただき、大変光栄です。ありがとうございました！」と喜びをコメントした。

■銅賞ブックスアメリカン 北上店岩瀬書店 会津若松駅前店TSUTAYA BOOKSTORE 岡山駅前店未来屋書店 四條畷店谷島屋書店 ららぽーと磐田店喜久屋書店 大和郡山店平和書店 アル・プラザ京田辺店本の王国 松阪川井町店未来屋書店 碑文谷店TSUTAYA 中万々店

■銀賞喜久屋書店 仙台店ジュンク堂書店 旭川店ヴィレッジヴァンガード イオンモール福岡伊都店八重洲ブックセンター イトーヨーカドー上永谷店平安堂 あづみ野店

■金賞紀伊國屋書店 西武東戸塚S.C.店

（文＝リアルサウンド ブック編集部）