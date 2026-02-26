美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が2026年2月25日、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起用したCMが3月から放送されることを発表した。

「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります」

松本さんをめぐっては、23年12月の週刊文春による飲み会でのスキャンダル報道を受け、裁判に注力するため活動を休止。24年1月、週刊文春発行元の文藝春秋などに対し、名誉毀損による損害賠償と訂正記事での名誉回復を求める訴訟を起こした。

11月にXを通じて訴訟取り下げを発表し、25年11月1日に始動した有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約2年ぶりに活動を再開した。26年2月25日現在まで、地上波の出演はない。

高須氏は問題発覚後も、たびたび松本さんを支持する投稿を行っている。24年12月13日には、Xに「松ちゃんが出る番組に真っ先にスポンサーやります。CMも作ります。Yes松本人志」と投稿。25年12月にも、「次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です」としていた。

「謎のクレームでプロジェクトが止まっている」報告も

26年2月23日には、「天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った」と報告していた高須氏。

「考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた」とした上で、「いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている」と告白。「高須クリニック提供のまっちゃん応援CM見たくはないか？ なう」とつづっていた。

「謎のクレーム」を明かしていた高須氏だが、25日の投稿では「高須クリニック提供番組のまっちゃんのCMオンエアを阻んでいたく諸問題クリアーなう」（原文ママ）と報告した。

「３月からオンエアします」と明かし、「注意深いまっちゃんフアンだけがかっちゃんの企んだ素敵な仕掛けがみれます。見つけた人には良いことが起こります」とつづった。

高須氏の発表には、ファンからの「先生しか出来ない手助け！！ ありがとうございます 松本さんが、このまま茶の間に戻ってくる事を切に願います」「かっちゃんありがとう テレビで松ちゃんが見れるの嬉しすぎです」といった声が相次いでいる。