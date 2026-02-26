山里亮太、「DayDay.」で「心配事ができました」
南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）が、2月25日に放送されたラジオ番組「山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）に出演。黒田みゆアナの熱愛報道について「明後日、金曜日。（おぎやはぎ）小木（博明）さんがいるんです。これはね、良くないことになるなあ」と、小木が切り込んでいくことを危惧していると語った。
番組冒頭で、山里が「『DayDay.』について、心配事ができました」と切り出し、「心配事がね、増えましてね。いやあ、いろんなことが世の中あるから、驚きですよ。まあね、まだね、ことの真相はよく分かってないことですから、明言は私はできないですけど。もちろんのことながら、私の方まで来る情報はほぼないので」と、この日、「DayDay.」で共演している黒田みゆアナに熱愛報道があったことをそれとなく示唆する。
山里は「ただ、私が心配なのは明後日です。明後日、金曜日。（おぎやはぎ）小木（博明）さんがいるんです。これはね、良くないことになるなあ……『DayDay.』ってのは月から金、生放送やっておりまして、曜日パートナー、コメンテーターの方がいらっしゃって、本当にね、どこ見ても本当に素晴らしいコメンテーターの方がいる。唯一不安要素が金曜日の小木さんで、これまた金曜日は皮肉なことに隔週なんです。パンサー・向井（慧）か小木さんなんですよ。そう。それが何の因果か、小木さんの週なんですよ。我々スタッフも、やっぱり第一声はそこでしたね。『あ、小木さんの週だ』っていうね。おそらく、小木さんはいつも木曜日に（TBSラジオの）『メガネびいき』やって、そのまま来られるんですね。朝早いんで。木曜日にもう始まる気がするんで、それがね、どういうことになるか。まあ、木曜のね、明日の『メガネびいき』は、ちょっと私は本当に聴かなきゃいけないなと思いながら」と語った。
番組冒頭で、山里が「『DayDay.』について、心配事ができました」と切り出し、「心配事がね、増えましてね。いやあ、いろんなことが世の中あるから、驚きですよ。まあね、まだね、ことの真相はよく分かってないことですから、明言は私はできないですけど。もちろんのことながら、私の方まで来る情報はほぼないので」と、この日、「DayDay.」で共演している黒田みゆアナに熱愛報道があったことをそれとなく示唆する。