2026年2月25日に、ふるさと納税還元率比較サイト「とくさと」で電気ケトル・ポットの最新ランキングが公開されました。

公開場所は同サイトの電気ケトル・ポット特集ページで、寄付額や種類で候補を絞り込みながら比較できます。

毎日使う家電を返礼品で選びたい人にとって、数字で判断しやすい更新です。

とくさと「ふるさと納税『電気ケトル・ポット』還元率ランキング」

公開日：2026年2月25日カテゴリ：電気ケトル・ポット還元率1位：大阪府大東市 電気ケトル CKKA10-BM還元率1位の数値：39.11％還元率1位の寄付額：36,000円

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較できる情報サイトです。

同サイトは還元率の根拠を確認できる構成を採用し、数値の裏どりがしやすい設計になっています。

今回の電気ケトル・ポット特集は、日常使いの家電をコスパ視点で選びたい人に向いた内容です。

還元率1位「電気ケトル CKKA10-BM」の注目データ

自治体：大阪府大東市返礼品名：電気ケトル CKKA10-BM還元率：39.11％寄付額：36,000円

1位返礼品は、1時間の保温機能を備えた電気ケトルです。

2杯目を飲むタイミングで再加熱の待ち時間を減らしやすく、朝の支度や在宅ワークでも使い勝手が出ます。

安全機能も複数搭載されているため、日常利用の安心感を重視する人にも向いた構成です。

還元率の計算式を押さえると比較が速い

計算式：還元率＝（商品の販売価格÷寄付金額）×100寄付1万円で返礼品1,000円相当の場合は還元率10%寄付1万円で返礼品3,000円相当の場合は還元率30%寄付1万円で返礼品5,000円相当の場合は還元率50%

還元率は、寄付額に対して返礼品価値がどれだけあるかを一目で比較できる指標です。

同サイトでは販売価格を独自調査したうえで算出しており、比較の前提条件が明示されています。

候補を複数並べるときは、寄付額だけでなく還元率までそろえて確認するのが効率的です！

絞り込み機能で候補を短時間で整理

絞り込み軸：種類絞り込み軸：寄付額帯（1万円台〜9万円台）公開情報基準日：2026年2月25日現在

特集ページは、寄付額帯ごとに候補を確認できるため、予算先行で選ぶときに使いやすい構成です。

申込期限や在庫状況で提供終了になる場合もあるので、比較後は最新の寄付条件確認が重要になります。

短時間で候補を絞り、最後に自治体ページの条件を確認する流れが実用的です。

制度変更後は返礼品そのものの価値比較が軸

制度変更：2025年10月以降はポイント還元が禁止比較指標：還元率ランキング比較指標：寄付1万円あたりの量ランキング掲載規模参考：返礼品7,800品以上（2025年11月時点の別ランキング）

ポイント施策に頼れなくなった現在は、返礼品そのものの価値比較が選定の中心になります。

還元率に加えて、寄付1万円あたりの量まで確認すると、家庭に合う返礼品を選びやすくなります。

数値で候補を整理してから寄付先を決める手順が、失敗を減らす近道です。

今回の更新では、電気ケトル・ポットを寄付額帯で比較できる導線が整い、選びやすさが上がりました。

日常家電は使用頻度が高いからこそ、還元率と機能の両方を見て決めると満足度につながります。

数字で納得しながら返礼品を選びたい人にとって、実用性の高いランキング更新です☆

【寄付額と価値を見比べて選べる最新比較ガイド！

とくさと「ふるさと納税電気ケトル・ポット還元率ランキング」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年2月版の公開日はいつですか？

2026年2月25日に公開されています。

Q. 電気ケトル・ポットの還元率1位は何ですか？

大阪府大東市の「電気ケトル CKKA10-BM」で、還元率は39.11％です。

Q. 還元率はどのように計算しますか？

商品の販売価格を寄付金額で割り、100を掛ける式で計算します。

