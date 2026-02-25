静岡県三島市の三嶋大社で、今年も全国大陶器市が2週間開催されます。

全国の有名産地から約20万点の焼き物が集まり、工芸作品から日常食器まで幅広く選べる構成です。

窯元と会話しながら器を選べるので、使い心地や背景を知って買いたい人にも相性のいい催事です！

開催期間：2026年2月21日(土)〜3月8日(日)会場：三嶋大社 宝物館前広場（静岡県三島市大宮町2-1-5）開催時間：9:30〜17:00最終日終了予定：16:00入場料：無料出品点数：約20万点

三嶋大社は静岡県三島市にある神社で、地域の季節行事や催しの会場としても親しまれている場所です。

同境内の宝物館前広場は参道動線に近く、回遊しながら立ち寄りやすいロケーションです。

今回の全国大陶器市では、陶磁器に加えて草木染工房やうまいもの市、民芸家具まで一度に見られる構成になっています。

窯元直送で選べる陶磁器ラインナップ

陶芸出展業者数：9業者工芸・その他出展業者数：5業者美濃焼特価：1点600円

有田焼、萩焼、備前焼、波佐見焼など各地の器を同じ会場で見比べられるのが、この催事のいちばんの強みです。

色味や釉薬の違いを実物で確認しながら選べるので、写真だけでは決めにくい茶碗や鉢の購入にも向いています。

作り手の話を聞きながら選ぶ時間そのものが、器のある暮らしを具体的に想像できる体験になっています。

日常使いの食器を探しやすい会場構成

会場レイアウト：参道沿いの2列テント展開開催形式：雨天時も開催

白い大型テントが参道沿いに並ぶ構成なので、入口から奥まで順番に見て回りやすい導線です。

日常食器を買い足したい人は、普段の食卓に合わせてサイズと重さを見ながら比較しやすい会場になっています。

雨天時も開催されるため、天候に左右されにくく予定を立てやすい点も来場しやすさにつながります。

銘木民芸家具の展示販売

会場内併設：銘木民芸家具展示販売出展区分：工芸・その他

会場内には囲炉裏付き座卓や和箪笥など、木の質感を活かした民芸家具も並びます。

器と家具を同じ導線で見られるため、食卓まわりをまとめて整えたいときに検討しやすい組み合わせです。

陶器市の中で住まい全体の雰囲気までイメージできるのは、この催事ならではの楽しみです。

うまいもの市と地域物産の対面販売

会場内併設：うまいもの市販売内容：乾物・加工食品

うまいもの市では、乾物や加工食品を中心にした対面販売が行われます。

器選びの途中で食材も見られるので、買った器でどんな料理を盛りたいかまで具体化しやすい流れです。

焼き物だけで終わらない回遊性があり、家に帰ってからの使い道まで連想しやすい会場構成です。

全国の産地を一度に見比べたい人にとって、約20万点の密度は一年の中でも貴重な機会です。

日用品の買い替えから一点物探しまで、目的に合わせて滞在時間を調整しやすい催事です。

【有名産地のうつわを一気に見比べられる春市！

全国大陶器市「20万点焼き物大集合スペシャルマーケットエディション」】の紹介でした。

