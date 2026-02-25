＜8年間の不倫＞旦那が職場の女性と関係を持っていた…「やり直したい」と言われても信用できない！
8年。それは生まれたばかりの赤ちゃんが小学2年生になるほどの長い年月です。その間ずっと、夫が自分ではない別の女性と「もうひとつの日常」を築いていたとしたら……。あまりの衝撃に、怒りを通り越して足元が崩れ落ちるような感覚に襲われるのも無理はありません。
『旦那に8年間浮気されてました』
なんともシンプルな相談文ですが、この一行の裏側にどれだけの悲しみや苦しみ、そして葛藤が隠れているかと考えると、思わず絶句してしまいますね。職場不倫で、相手はバツイチ。旦那さんは「やり直したい」と言ってはいます。しかし職場不倫ということもあり、投稿者さんとしては「不倫相手とは別れる」という旦那さんの言葉を信用できず、離婚も視野に入れているのだそうです。この状況にママたちはどのような言葉をかけたのでしょうか？
まず直視しなければならないのは、8年という年月の長さでしょう。これは「魔が差した」とか「一時の火遊び」ですまされる期間ではありません。旦那さんにとって、その不倫相手との関係はすでに生活の一部であり、もうひとつの家庭のような安定感すらもっていた可能性があります。
『単発でちょこちょこ8年間続くのも嫌だけど、同じ人と8年も嫌だわ。なかなか長いよー。ちょっとした夫婦くらいの時間じゃん。8年も同じ人といるなら情はそっちに移ってるかも』
『投稿者さん夫婦の結婚年数がわからないけど、8年って長いし本気なんじゃない？ そんなクズ、不倫相手にくれてやれば？』
『こんなクズとやり直したい？ 子どもが赤ちゃんのころからスタートしたとして、もう2〜3年生なんだよ？ 今さらやり直しなんて無理だって』
ママたちが指摘する通り、8年という歳月は不倫相手との歴史を強固なものにしているでしょう。旦那さんが「やり直したい」と口では言っても、その言葉の裏に「今の生活基盤（家庭や社会的信用）を失いたくないだけ」という打算が隠れていないか、冷静に見極める必要があります。
またこんな意見も……。
『私は旦那に半年間不倫されただけだけど、それなりのダメージは受けたし、いまだに闇を引きずってる。8年は……』
ほんの短い期間であっても、不倫は配偶者を大いに傷つける行為です。それが8年ともなると、投稿者さんの心の傷は計りしれないものでしょう。
「職場不倫」は夫婦関係の再構築がむずかしい？
今回のケースで特に厄介なのが、職場不倫ということでしょう。「別れる」と約束させたとしても、旦那さんと不倫相手は毎日顔を合わせ、共通の話題をもち、投稿者さんの目の届かない時間を共に過ごし続けるのです。この環境下での再構築が想像を絶する精神的苦痛を伴うのは、想像に難くありません。
『職場が一緒なら「別れる」って宣言しても、すぐによりを戻せるよね。起きて会ってる時間は妻より長いんだもん。ずっと疑心暗鬼な生活は続かないよ』
『職場不倫はどうしても証拠が掴みにくいです。何をしてても不倫されたことは消えないし、だんだんはっきりとどんな不倫をしてたのかが見えてくると、本当にしんどいです。絶対旦那さんと不倫相手に誓約書を書かせたほうがいいです』
『不倫相手に仕事以外で一切連絡を取らない、会わないと約束させる。破った場合には発覚した都度、慰謝料請求をいくら、また不倫関係になった場合には追加で慰謝料をいくらとか、公正証書を書かせる』
信頼が一度崩れた後に、職場で毎日接触がある相手との関係を断ち切らせるのは至難の業です。再構築を選ぶなら単なる約束ではなく、公正証書による罰則規定を設けるなど、法的な拘束力を活用して「裏切りのコスト」を最大限に引き上げる覚悟が求められるでしょう。
いっそ割り切る！お金さえ稼いできてくれるなら……
「あんな裏切り者は一秒でも早く追い出したい」と思うのは当然のこと。しかし経済的な不安や子どもの将来を考えると、即離婚に踏み切れないのが現実です。そこでママたちが提案したことは、旦那さんを「夫」としてではなく「給料を運ぶATM」と割り切る方法でした。
『旦那さんが本気じゃないなら、別に放っておいていいと思う。やり直すも何も、8年もしてたなら浮気というか趣味の域。なおらないと思うよ。仮面夫婦だと言われても、生きていくうえでお金は大事。旦那は大切な稼ぎ頭だわ』
『離婚だ何だで変にまじめに問題に向き合って、落ち度のない妻側が金銭的につらい立場になる必要、まったくなし。浮気が趣味の旦那はATMぐらいに思っていたらいいと思う』
『ちゃんと働いてお金をしっかりくれて、バレたことをきっかけに相手と別れるなら、私はやり直す。ただ低所得のくせにそんなことをしてるならいらない』
愛情は完全に冷めていても、生活の質を落とさないために「籍」と「お金」だけは確保する。この選択は一見不健全に見えるかもしれません。しかし傷ついた妻がこれ以上損をしないための、したたかで賢明な防衛策でもあります。「やり直す＝愛し合う」という固定観念を捨てて、同居人と捉えることで心の平穏を保つ道もあるでしょう。
8年間の裏切りという事実は、どれだけ時間が経っても消えることはありません。しかしこれからどう生きるかは、投稿者さんが自由に決めていいのです。「子どものために我慢してやり直す」「慰謝料をむしり取って清々しく新しい人生を歩む」「夫をATMと割り切り、自分は趣味や友人と人生を楽しむ」。どの道を選んでも、それは逃げでも間違いでもありません。避けるべきは「夫が反省しているから」と自分の感情を押し殺してまで、相手に合わせることだけです。8年も自分を騙し続けた夫に、自分の尊厳を預ける必要はありません。再構築するにしても離婚するにしても、「自分がどうしたいか」を基準にして、冷静に判断を下せるといいですね。