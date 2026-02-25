FC東京とスフィーダ世田谷FCが統合! 女子チームは「FC東京スフィーダ」に改称へ
FC東京は25日、なでしこリーグ1部に所属するスフィーダ世田谷FCと2027年から統合することに基本合意したと発表した。
スフィーダ世田谷FCについては、2026シーズンは現在の名称で戦い、2027シーズンから『FC東京スフィーダ』に改称して活動する。クラブは統合の背景に関し、公式サイトで次のように説明した。
「近年、ヨーロッパを中心に女子サッカーは競技力、注目度ともに大きく成長しており、トップクラブが女子チームをクラブの重要な柱として位置付ける動きが世界的に広がっております。この流れはアジアにも及んでおり、女子サッカーが持つ社会的、文化的価値は年々高まっています」
「FC東京は、日本の首都である東京都を代表するクラブとして、男子、女子を問わずサッカーの価値を広げ、クラブとしての存在意義を高めていくことをめざしています」
「一方、スフィーダ世田谷FCは、長年にわたり、トップチームから育成や普及まで日本の女子サッカーを支える存在となっており、その歩みをさらに発展させるために次のステージへ挑戦する道を模索していました」
「そうした両クラブの意向が合致し、このたび統合についての基本合意に至りました」
また、統合によるビジョンとして「東京において、男子女子を通じて圧倒的な1クラブになること」「女子サッカーの競技力、育成、事業基盤を一体的に強化し、なでしこリーグ1部で優勝し、日本一をめざすこと」「将来的なWEリーグ参入を見据えたクラブ作りを進めること」の3つを挙げている。
その上で「FC東京が培ってきたブランド力、クラブ運営、事業ノウハウ、ネットワークと、スフィーダ世田谷FCが持つ女子サッカーの現場力、育成と普及の知見を掛け合わせることで、事業力と競争力を兼ね備えた女子サッカーチームの創出をめざします」と表明した。
特定非営利活動法人スフィーダ理事長の稲田能彦氏は今回の統合に際し、「このたび、FC東京と統合して、ともに女子サッカーの発展に尽力していくことに合意することができ、大変光栄に思っております。今後はサッカー界および東京地区において確立している『FC東京』ブランドを通じて、首都・東京から女子サッカーを強力に牽引していくことを目標に、ともに挑戦し続け、高め合う関係を築いていきたいと思っております」とコメントしている。
FC東京(東京フットボールクラブ株式会社)の代表取締役社長を務める川岸滋也氏も「このたび、スフィーダ世田谷FCと一緒にプロジェクトを進めていくことに合意できたことを大変嬉しく思っております」と語り、「FC東京として、女子サッカーに取り組めていないことに課題感を感じており、様々な方法を検討しておりましたが、そのようななかでスフィーダ世田谷FCとの出会いがありました。話し合いを通じ、両者の思いは同じくしていることを確認することができました。首都・東京から、『FC東京スフィーダ』が女子サッカー界をけん引する存在になれるよう、スフィーダ世田谷FCと協力して、取り組んでまいります」と述べた。
スフィーダ世田谷FCについては、2026シーズンは現在の名称で戦い、2027シーズンから『FC東京スフィーダ』に改称して活動する。クラブは統合の背景に関し、公式サイトで次のように説明した。
「近年、ヨーロッパを中心に女子サッカーは競技力、注目度ともに大きく成長しており、トップクラブが女子チームをクラブの重要な柱として位置付ける動きが世界的に広がっております。この流れはアジアにも及んでおり、女子サッカーが持つ社会的、文化的価値は年々高まっています」
「一方、スフィーダ世田谷FCは、長年にわたり、トップチームから育成や普及まで日本の女子サッカーを支える存在となっており、その歩みをさらに発展させるために次のステージへ挑戦する道を模索していました」
「そうした両クラブの意向が合致し、このたび統合についての基本合意に至りました」
また、統合によるビジョンとして「東京において、男子女子を通じて圧倒的な1クラブになること」「女子サッカーの競技力、育成、事業基盤を一体的に強化し、なでしこリーグ1部で優勝し、日本一をめざすこと」「将来的なWEリーグ参入を見据えたクラブ作りを進めること」の3つを挙げている。
その上で「FC東京が培ってきたブランド力、クラブ運営、事業ノウハウ、ネットワークと、スフィーダ世田谷FCが持つ女子サッカーの現場力、育成と普及の知見を掛け合わせることで、事業力と競争力を兼ね備えた女子サッカーチームの創出をめざします」と表明した。
特定非営利活動法人スフィーダ理事長の稲田能彦氏は今回の統合に際し、「このたび、FC東京と統合して、ともに女子サッカーの発展に尽力していくことに合意することができ、大変光栄に思っております。今後はサッカー界および東京地区において確立している『FC東京』ブランドを通じて、首都・東京から女子サッカーを強力に牽引していくことを目標に、ともに挑戦し続け、高め合う関係を築いていきたいと思っております」とコメントしている。
FC東京(東京フットボールクラブ株式会社)の代表取締役社長を務める川岸滋也氏も「このたび、スフィーダ世田谷FCと一緒にプロジェクトを進めていくことに合意できたことを大変嬉しく思っております」と語り、「FC東京として、女子サッカーに取り組めていないことに課題感を感じており、様々な方法を検討しておりましたが、そのようななかでスフィーダ世田谷FCとの出会いがありました。話し合いを通じ、両者の思いは同じくしていることを確認することができました。首都・東京から、『FC東京スフィーダ』が女子サッカー界をけん引する存在になれるよう、スフィーダ世田谷FCと協力して、取り組んでまいります」と述べた。
FC東京とスフィーダ世田谷FCの統合について#FC東京 となでしこリーグ1部に所属する #スフィーダ世田谷FC が、2027年より統合することに基本合意しましたので、お知らせします。https://t.co/yXJ26Px5cc#fctokyo #tokyo pic.twitter.com/sB0dtr4dzg— FC東京【公式】 #東京が熱狂 (@fctokyoofficial) February 25, 2026