「青春祭2026」追加出演者に榎田一王、瀬川陽菜乃、時田音々ら
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの大型イベント「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）を３月26日（木）に立川ステージガーデンにて開催。このたび、イベント追加出演者とイベントMCを発表した。
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど話題を呼んでいる。2026年２月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校３年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちがアラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に３泊４日の恋の旅に向かう。
このたび、「青春祭2026」の追加出演者として、榎田一王（いおう）、瀬川陽菜乃（ひなの）、時田音々（ねね）ら、『今日、好きになりました。卒業編2026』の参加メンバーを発表。また、イベントのMCには、『今日好き』本編でも“恋愛見届け人”として高校生の恋を応援する井上裕介（NON STYLE）、かす、大友花恋、中川大輔の出演が決定。合計48名の『今日好き』メンバーと一日限りのイベントを大いに盛り上げる。なお、本イベントの一般発売は３月１日（日）午前11時より開始。
「青春祭2026」は、４月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売。2025年に行われた「青春祭2025」では、『今日好き』メンバーによるランウェイやバラエティ企画ほか『今日好き』女子メンバーによって結成されたガールズバンドがこの日限りの限定パフォーマンスを行い、会場に集まった2,000人を超える『今日好き』ファンが一体となり、大きな熱狂を生んでいる。
（C）AbemaTV, Inc.
