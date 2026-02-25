ÉÔÍ×ÉÊ¤Î»ý¹þ¤¬µÞÁýÃæ¤Î¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ã¤Æ²¿¡©
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÌµÎÁ·Ç¼¨ÈÄ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤¬¡ÖÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¤Þ¤À»È¤¨¤ë¥â¥Î¡×¤òÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¾ù¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎµòÅÀÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤Î»ý¹þ¤ß¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤Î¹Êó¡¢ÌÚ²¼ÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡©
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¤È¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö¤´¤ß¤Î¸ºÎÌ¡×¤òÌÜÅª¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢±¿±Ä¤µ¤ì¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ï½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤ÆHP¤ä¹Êó»ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤º¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤ò¡×¤È¡¢¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÌµÎÁ¤Ç²ó¼ý¤·¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆºÇ°Â0±ß¡Á¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¹þ¤àÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÆÂç¤´¤ßÈñÍÑ¤òºï¸º¤Ç¤¡¢Çã¤¤¤Ë¤¯¤ëÊý¤Ï¤ªÆÀ¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤ß¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ë½èÍýÈñÍÑ¤Îºï¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤Þ¤µ¤Ëwin-win-win¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤È2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è´ë¶È¤«¤éFC²ÃÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î°ã¤¤
°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äºÇ¿·²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¡ÖºÆÈÎ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈÎ²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤ÏÇã¼è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¡¢·ë¶É¤´¤ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤´¤ß¤Î¸ºÎÌ¡×¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉý¹¤¯¤ª°ú¤¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÎÉþ¡¢¥Î¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²È¶ñ¡¢·¿Íî¤Á¤Î²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤â¥ê¥æ¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ººÄê¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤Î»ý¹þ¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÅú¤¨¤ë¤À¤±¡£5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ä¹âÇ¯Îð¼ÔÁØ¤¬Éý¹¤¯ÍøÍÑ
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢·Ç¼¨ÈÄ¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¡×¤òÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤Êý¡¢Îã¤¨¤Ð¥Í¥Ã¥ÈÁàºî¤¬¶ì¼ê¤Ê¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼è°ú¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍ×ÉÊ¤ÏÁ´¤ÆÌµÎÁ¤Ç²ó¼ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÆÂç¤´¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢»ý¹þ¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤¬É¬Í×¤ÊÁÆÂç¤´¤ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¯¥Ã¤ÈÉÔÍ×ÉÊ¤ò¼êÊü¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤Ë¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ê¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤Ë´ÊÃ±¤Ë¾ù¤ì¤Æºá°´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¡¢»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡¢¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼ÍÑÉÊ¡¢¿©´ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¤ª»ý¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ÈÍÑ´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¤ª»ý¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¶á½ê¤Î¿ÍÆ±»Î¤Ç¡Ö¤ª²¼¤¬¤ê¡×¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸½ÂåÈÇ¤Î¡Ö¤ª¤µ¤¬¤ê¡×¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï
¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤«¤é¤â½ÐÅ¹¤òË¾¤à¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢2·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Ë33Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï329Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2·îËö¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ¶á¹Ù¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÄ®ÅÄ¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¤ÅÄÃ«¶è¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¤¦¤±±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¶èÉÔÍ×ÉÊ»ý¤Á¹þ¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤âÍÑ²ì¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ï»ý¹þ¤ÏÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)