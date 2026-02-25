ÇÇÉ¤â¸¤ÇÉ¤â¿ä¤·³è¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªBACON¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×
2026Ç¯3·î26Æü¤«¤éÇð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç¡¢¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×¤È¡ÖÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸¡×¤¬½é¤á¤ÆÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÈÉ¡¤Ú¤Á¤ã¸¤¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä½µËö¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤Ë²ó¤ì¤ëÊÔÀ®¤Ç¤¹¡£
½ÕµÙ¤ß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿Å¸¤ÈÊªÈÎÅ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
BACON¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30¡Á19:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì30Ê¬Á°¡ËºÇ½ªÆüÊÄ¾ì¡§17:00²ñ¾ì¡§Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ ºÅ²ñ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔËö¹Ä®3-16¡ËÆþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í¡¦Âç³ØÀ¸800±ß¡¿Ãæ¡¦¹â¹»À¸500±ß¡¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ½ÐÅ¸¼Ô¿ô¡§¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸58ÁÈ¡¿É¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸42ÁÈ
¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸¤È¤·¤Æ11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÎÇð¥¿¥«¥·¥Þ¥äËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ºÅ²ñ¾ì¤Ï¡¢Å¸¼¨¤ÈÊªÈÎ¤ò²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏÇºîÉÊ¤ÈÉ¡¤Ú¤Á¤ã¸¤ºîÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌÊÔÀ®¤Ç¡¢¿·ºîÅ¸¼¨¤«¤é¸ÂÄêÈÎÇä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¤ÎÅ¸¼¨¹½À®¤È»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
³«ºÅÇ¯¿ô¡§11Ç¯ÌÜ½ÐÅ¸µ¬ÌÏ¡§58ÁÈÃíÌÜ¥¢¥«¥¦¥ó¥Èµ¬ÌÏ¡§32Ëü¿Í¡¦50Ëü¿ÍÄ¶¡¦56Ëü¿Í¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¿Íµ¤ÇºîÉÊ¤òÅ¸¼¨Í½Äê»²²Ã·¿´ë²è¡§²ñ¾ìÆþ¸ý¡Ö¤Í¤³µÙ¤ß¥¦¥©¡¼¥ë¡×ÀßÃÖ
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿·ºî¤Ë²Ã¤¨SNSÌ¤¸ø³«ºîÉÊ¤âÊÂ¤Ó¡¢Ç¤ÎÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤ä»£±ÆÀ¤³¦´Ñ¤ÎÉý¤ò¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¤È¥¸¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ë¥Ã¥«¤È¥«¥¯¥Ë¡×¤Ê¤ÉÇð²ñ¾ì½éÅ¸¼¨¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Æþ¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¹½À®¡£
Íè¾ì¼Ô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¼Ì¿¿¤òÅ½¤ì¤ë¡Ö¤Í¤³µÙ¤ß¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤â¤¢¤ê¡¢´Õ¾Þ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»²²Ã·¿ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡ù
É¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸¤Î½ÐÅ¸ºî²È¤È²ñ¾ì¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È
½ÐÅ¸µ¬ÌÏ¡§42ÁÈÍè¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¹¬ÃÓ½Åµ¨»á 2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)¡¦5Æü(Æü) 11:00¡Á17:00¹ØÆþÆÃÅµ¡§AUNITEM¾¦ÉÊ5,000±ß°Ê¾å¤Ç¥¢¥¯¥¹¥¿3¼ï¥¬¥Á¥ã1ÅÀÂÐ¾Ý¸¤¼ï¡§¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡¿¥Ñ¥°¡¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¿¥·¡¼¥º¡¼ ¤Û¤«
É¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸¤ÏÃ»Æ¬¸¤¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤äÂÎ³Ê¤Î¸ÄÀ¤òºîÉÊ¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥È¡¼¥È¡¢»É½«¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢¸¤Éþ¤Þ¤Ç¹¤¯¡¢²Á³ÊÂÓ¤â330±ß¤«¤é3,800±ß¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¸ÂÄê¤Îºî²ÈÍè¾ìÆü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¹ØÆþ¤Èºî²È¸òÎ®¤òÆ±¤¸Æ³Àþ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡ª
½µËö¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï3·î28Æü¡¦29Æü¤È4·î4Æü¡¦5Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»²²ÃÈñ¤Ï1,300±ß¤«¤é3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤ä¥Ñ¥ó¥±¡¼¥À©ºî¡¢É¡¤Ú¤Á¤ã¸¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸À©ºî¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛ¤ÈSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÍ½Äê¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ÇÇÉ¤â¸¤ÇÉ¤â¿ä¤·³è¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªBACON¡Ö¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. BACON ¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ)¡Á4·î6Æü(·î)¤Ç¤¹¡£
Q. BACON ¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï10:30¡Á19:30¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì30Ê¬Á°¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. BACON ¤Í¤³µÙ¤ßÅ¸¡õÉ¡¤Ú¤Á¤ãÅ¸ 2026 in Çð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
²ñ¾ì¤ÏÇð¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬ ºÅ²ñ¾ì¡ÊÀéÍÕ¸©Çð»ÔËö¹Ä®3-16¡Ë¤Ç¤¹¡£
