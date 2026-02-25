¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍý»ö²ñ¤Î¿Ê¤áÊý¡ªÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎµÄÏÀ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍý»ö²ñ¡¢¡Ö´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¼ê°ìÇÕ¡×¡Ö°Õ¸«¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©1Ç¯¤ä2Ç¯¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿Ç¤´ü¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤«¤é¡¢Íý»ö²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÁ´ÂÎ²ÝÂê¡×¤òÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤¹¤ë
Íý»ö²ñ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥´ー¥ë¡ÊÁ´ÂÎ²ÝÂê¡Ë¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö2Ç¯¸å¤ËÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö´ÉÍýµ¬Ìó¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Çº£¤ÎË¡Îá¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÍý»öÁ´°÷¤¬Àµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÜÅª¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸ÅÚÂæ¤ÇµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢º£´ü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¡ÖÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§½é²óÍý»ö²ñ¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂÐ¿ÌÊä¶¯¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ë½»¤à¤¿¤á¤ËÁë¥µ¥Ã¥·¤òÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¡¹¤Î¡ÖÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤·¹ç¤¦¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡Ê°Õ¸«½Ð¤·¡Ë¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥á¥ó¥Ðー¤¬²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë
±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
Í¥Àè½ç°Ì¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤¬Â·¤¦
ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡Öº£´ü¤Ï²¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Öºî¶È¡×¤ò¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡Ö¥×¥í¡×¤òÍê¤ë
Íý»ö²ñ¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡×¤ä¡Öµï½»¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÀè¤Î²ÝÂê¡ÊÃ»´üÅª¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡ÊÃæÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ»´üÅª¤Ê²ÝÂê¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡×¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò°Õ¼±Åª¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»Î¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆ»¶Ú¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿±Ä¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¡ªQ&A·Á¼°¤Ç²ò·è¡ÊFAQ¡Ë
Q. 1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Ç¤´ü¤Ç¡¢¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¡©
A. ÀµÄ¾¡¢1¥ö·î¤Ë1²ó¤Î²ñµÄ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡¢Á°´ü¤ÎÌò°÷¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¡Ö¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー»²²Ã¡×¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ´ÉÍý²ñ¼ÒÇ¤¤»¤ÎÍý»ö¥á¥ó¥Ðー¤ò¤É¤¦´¬¤¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¡©
A. ¡ÖÃí°ÕÊ¸¡×¤Ð¤«¤ê¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Íý»ö²ñ¤ò¡ÖÃç´Ö¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤¤¾ì¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Þ¤È¤á¡§¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤ÎÍý»ö²ñ¤Ø
Íý»ö²ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ë½»¤àÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î½»´Ä¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ü ²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢ÌÜÅª¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¡ü ¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ê¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë
¡ü »þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤ë
¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íý»ö²ñ¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÉÁ¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê½¤Á¶·×²è¤ä´ÉÍý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤¬¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ø¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹COO¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤«¤é¡¢Íý»ö²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÁ´ÂÎ²ÝÂê¡×¤òÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤¹¤ë
Íý»ö²ñ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥´ー¥ë¡ÊÁ´ÂÎ²ÝÂê¡Ë¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö2Ç¯¸å¤ËÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö´ÉÍýµ¬Ìó¤¬¸Å¤¤¤Þ¤Þ¤Çº£¤ÎË¡Îá¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÍý»öÁ´°÷¤¬Àµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÜÅª¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸ÅÚÂæ¤ÇµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢º£´ü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¡ÖÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§½é²óÍý»ö²ñ¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂÐ¿ÌÊä¶¯¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ë½»¤à¤¿¤á¤ËÁë¥µ¥Ã¥·¤òÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¡¹¤Î¡ÖÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤·¹ç¤¦¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥È¡Ê°Õ¸«½Ð¤·¡Ë¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥á¥ó¥Ðー¤¬²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë
±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
Í¥Àè½ç°Ì¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤¬Â·¤¦
ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡Öº£´ü¤Ï²¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Öºî¶È¡×¤ò¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡Ö¥×¥í¡×¤òÍê¤ë
Íý»ö²ñ¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÖÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡×¤ä¡Öµï½»¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÀè¤Î²ÝÂê¡ÊÃ»´üÅª¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡ÊÃæÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ»´üÅª¤Ê²ÝÂê¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¡×¤Î»þ´ÖÇÛÊ¬¤ò°Õ¼±Åª¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»Î¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÆ»¶Ú¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿±Ä¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤è¤¯¤¢¤ëµ¿Ìä¡ªQ&A·Á¼°¤Ç²ò·è¡ÊFAQ¡Ë
Q. 1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Ç¤´ü¤Ç¡¢¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ì¤ë¤Î¡©
A. ÀµÄ¾¡¢1¥ö·î¤Ë1²ó¤Î²ñµÄ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»³ËÜÄ¾×½¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ä¡¢Á°´ü¤ÎÌò°÷¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¡Ö¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー»²²Ã¡×¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ´ÉÍý²ñ¼ÒÇ¤¤»¤ÎÍý»ö¥á¥ó¥Ðー¤ò¤É¤¦´¬¤¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¡©
A. ¡ÖÃí°ÕÊ¸¡×¤Ð¤«¤ê¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Íý»ö²ñ¤ò¡ÖÃç´Ö¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤¤¾ì¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Þ¤È¤á¡§¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤ÎÍý»ö²ñ¤Ø
Íý»ö²ñ¤Ï¡¢Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ë½»¤àÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î½»´Ä¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ü ²ÝÂê¤òÇÄ°®¤·¡¢ÌÜÅª¤ò¶¦Í¤¹¤ë
¡ü ¥á¥ó¥Ðー¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ê¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë
¡ü »þ´Ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤ë
¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íý»ö²ñ¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÉÁ¤Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê½¤Á¶·×²è¤ä´ÉÍý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤¬¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ø¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍý»ö²ñ¡¢»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©²ñµÄ¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë5¤Ä¤Î¿Ê¹Ô½Ñ
¢£ ´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¡ÖÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¡×¤òµñÈÝ¡ª¡©½¤Á¶ÈñÍÑ¤ò¸¤¯ÍÞ¤¨¤ëÎ¢¥ï¥¶¤È¤Ï
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÍî¤È¤··ê¡©¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥àºÙÂ§¡×¤¬¤Ê¤¤¤È´í¸±¤ÊÍýÍ³¤È7¤Ä¤ÎËÉ±Òºö
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¦¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ú¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÛYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 5940¿Í 770 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÀìÌçYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¦¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡×¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¡Öµ¬Ìó¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è¤Î¸«Ä¾¤·ÊýË¡¡×¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÌ³ÃÎ¼±¤Þ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª