ÂáÊá¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡×¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡Ä¡Ö²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é½ü³°¤»¤è¡×¤ÎÀ¼¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»ö¾ð
¸½»þÅÀ¤Çµ¯ÁÊ¤Ï¤Ê¤·¡¢ÁÜºº¤ÏÄ¹´ü²½¤«
¡¡±Ñ¹ñ»þ´Ö19ÆüÄ«¡¢±Ñ¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯½£¤Î¹ñ²¦ÎÎÃÏ¡¦¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥àÎÎ¤ËÊ£¿ô¤Î·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂáÊá¡×¤ÎÊó¤¬À¤³¦¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Î¤³¤È¡£Ìó11»þ´Ö¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤Ï¡¢³èÆ°²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ©¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¡É¥²¥ê¥éÅ¸¼¨¡É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤µ¤é¤·¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¡ÄÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡×¤Î¼Ì¿¿
¡¡¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¡Ö¿¼¤¤·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡ÊµÜÅÂ¤Ï·Ù»¡¤ò¡Ë»Ù±ç¡×¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤¬Äô»Ò¤ò³°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾ÃÂ©¶Ú¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÂáÊá¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÂáÊá¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¼«¿È¤Î½ðÌ¾¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ëÁÜºº¤ËÂÐ¤·¡Ö¿´¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù»ý¤È¶¨ÎÏ¡×¤òÀë¸À¤·¡¢¡ÖÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤¼ê½ç¤òÆ§¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡ÁÜººÅö¶É¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤¬º£·î½é¤á¤Ë°ú¤Ê§¤Ã¤¿µìµï¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥í¥Ã¥¸¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ôÆü´Ö¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤ÏÄ¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²á¼º¡×¤«¡Ö¸Î°Õ¡×¤«¤¬Ê¬¤«¤ìÆ»
¡¡23Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°ÃóÊÆÂç»È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤ËÍÆµ¿¤Ï¡Ö¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¡×¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ïµ¡Ì©Ï³±Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÁÜººÅö¶É¤¬¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Îµ¡Ì©Ï³±Ìµ¿ÏÇ¤Ï¡¢ËÇ°×Âç»È¡ÊËÇ°×¡¦Åê»ñÃ´Åö¤Î±Ñ¹ñÆÃÊÌÂåÉ½¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿10Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¹á¹Á¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¬Ìä¤Ê¤É¤Î¸ø¼°Êó¹ð½ñ¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÅê»ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤¬ËÜ·ï¤òÅÁ¤¨¤¿13Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡ÊRBS¡Ë¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¡¢²¦¼¼¤Î¾åµéÊäº´´±¤Ë¤è¤ë¸ø¼°³°¸òÅÅÊó¤ÎÏ³±Ì¤Ê¤É¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¤Ç¤ÎÈëÌ©¤ÎÍ¼¿©²ñ¤äÃæ¹ñÈþ½÷¤È¤Î¡È¸òÎ®¡É¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï²¼È¾¿È¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢°ò¤Å¤ë¼°¤Ë¾ÜºÙ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ø¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¡×¤òÎ©·ï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤À¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ò½ä¤ëµ¡Ì©Ï³±Ì¤Ç¤Ï¡¢²á¼º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Î°Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤«¤é¤Î¡ÈÊó½·¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÈÀÅª¤Ê»öÊÁ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾ÜºÙ¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡ÖÇíÃ¥¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®Â²¾Î¹æ
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÉ¾È½¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤â¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤ÎºÇ²¼°ÌÁè¤¤¤Ï¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¡×¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç°ì·ïÍîÃå¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é½ü³°¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤Ï2019Ç¯¤Ë¸øÌ³¤«¤é´°Á´Å±Âà¤·¤¿¸å¡¢¼¡¡¹¤È¿È¤°¤ë¤ß¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¸µ²¦»Ò¡×¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼»á¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î²áÄø¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢½ç°Ì¤«¤é¤âÂ¨½ü³°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡·³¤ÎÌ¾ÍÀ¿¦¤ä²¦¼¼¸å±çÃÄÂÎ¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¿¦¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÌ¾ÍÀ¾Î¹æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î»ÈÍÑÄä»ßÀë¸À¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÖ¾å¡×¤Ç¥«¥¿¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£²¦¼¼¾Î¹æ¤Î¡ÖHRH¡ÊHis Royal Highness¡áÅÂ²¼¤ËÁêÅö¡Ë¡×¤Ï¡¢¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ë¡Ö»ÈÍÑÄä»ß¡×¤«¤é¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ë¤è¤ëºò½©¤Î¡ÖÇíÃ¥¡×¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤Î¾Î¹æ¤â¡ÖÇíÃ¥¡×¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë¤Ï3¤Ä¤Îµ®Â²¾Î¹æ¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬ºò½©¤Ë¹Ö¤¸¤¿½èÃÖ¤Ï¡¢£³¤Ä¤Î¤¦¤ÁºÇ¾å°Ì¤Î¡Ö¥è¡¼¥¯¸ø¼ß¡×¤ò¡Öµ®Â²Ì¾Êí¤«¤éÂ¨»þËõ¾Ã¡×¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ®Â²¾Î¹æ¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø¼°Ê¸½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡É¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Êµ®Â²¾Î¹æ¡É¤È¤·¤Æ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÎ©Ë¡²½¡×¤ËÈ¼¤¦»þ´Ö¤È¼ê´Ö
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ®Â²¾Î¹æ¤ÎÀµ¼°¤Ê¡ÖÇíÃ¥¡×¤Ë¤ÏÎ©Ë¡²½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¦¼¼¤ÎÌñ²ð¤´¤È¤ÇµÄ²ñ¤òÏ²Èñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¹ñÌ³»²»ö´±¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î½ü³°¤ÏÎ©Ë¡²½¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·¯¼ç¤Î³°Í·»þ¤äµÞÉÂ»þ¤Ë¸øÌ³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¹ñÌ³»²»ö´±¤Ï¡¢·¯¼ç¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ª¤è¤Ó²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤Ç¾å°Ì3Ì¾¤ÎÀ®¿Í¤¬¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¡£Ë¡Î§¾å¤Ï¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡Ê1°Ì¡Ë¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ê5°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¡Ê8°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼»á¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¡Ê9°Ì¡Ë¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5°Ì¤«¤é9°Ì¤Î3Ì¾¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸øÌ³¤ò¹Ô¤¦¸½Ìò¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¡ÈÌ¾¤Ð¤«¤ê¹ñÌ³»²»ö´±¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç2022Ç¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎËå¡¦¥¢¥ó²¦½÷¤È¼ÂÄï¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤¬¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÎ©Ë¡²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢½ü³°¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²¦°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤«¤é¤Î½ü³°¤Ë¤âÊÌ¤ÎË¡Î§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¹ñ²È¸µ¼ó¤Ç¤¢¤ë±ÑÏ¢Ë®²¦¹ñ14¥«¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦ÌÌÅÝ¤Ê¾ò·ï¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö½ü³°»Ù»ý¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Î·èÄê¤ÈÄó°Æ¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¤¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°»Ù»ý¡É¤À¡£±Ñ¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤±Ñ¹ñ¤ÏÁá´ü·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«¡¢À®¤ê¹Ô¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô