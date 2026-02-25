ÉÊÀî±Ø¶á¤¯¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¿¡ÖµðÂç¤Ê¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤¬¤Ë¤å¡Á¤ó¤ÈÆ°¤¤¤¿¡ª 3300¥È¥ó°µ´¬¤Î¡ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¡É¤ÇÀþÏ©¤Þ¤¿¤° ¡ÈËÜÈÖ¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é!?
¡ÖÉÊÀî±ØÃÏ¾å²½¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¹©»ö
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯2·î23Æü¡¢Æ±ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÉÊÀî¡ÁËÌÉÊÀî´Ö¤Ç¡ÖÈ¬¥Ä»³¸ÙÀþ¡¹Ï©¶¶¡×¡Ê°Ê²¼¡¢È¬¥Ä»³¶¶¡Ë¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·²ÍÀß¤ò¼Â»Ü¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª!?¡Û¤Ä¤¤¤ËÀþÏ©¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¡ÖµðÂç¤Ê¶¶¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Êª¡ÊÆ°²è¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¤³¤Î¹©»ö¤ÏÀô³Ù»û¡Á¿·ÇÏ¾ì´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹²½»ö¶È¤Î°ì´Ä¡£ÉÊÀî±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢µþµÞ¤ÎÀþÏ©¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢µðÂç¤Ê¥È¥é¥¹¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Êª¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÀî¡ÁËÌÉÊÀî´Ö¤ÇJRÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°¸½ºß¤ÎÈ¬¥Ä»³¶¶¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¶¶¤È¡¢¤½¤Î¡ÈÁ÷¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿¼Ìë¤Ë¸òÄÌµ¬À©¤ò¹Ô¤¤¡¢Áí½ÅÎÌÌó3300t¤ËµÚ¤Ö¹½Â¤Êª¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢JRÀþ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇËÌÉÊÀîÂ¦¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¹½Âæ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþµÞ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¶¶ÎÂ²ÍÀß¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÄ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¬¥Ä»³¶¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀþÏ©¤ò¸Ù¤¤¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ù¤¤¤À¤Î¤ÏÁ÷¤ê½Ð¤·ÁõÃÖ¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö²¾Àß¥È¥é¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¹½Â¤Êª¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÎó¼Ö¤¬ÄÌ¤ëÍ½Äê¤ÎÇò¤¤¥È¥é¥¹¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î²¾Àß¥È¥é¥¹¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ËÌÉÊÀîÂ¦¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤Î²¾Àß¥È¥é¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²òÂÎ¤·¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Çò¤¤¥È¥é¥¹¤ò¿ô¤«·î´Ö¤«¤±¤ÆËÌÉÊÀîÂ¦¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡Àô³Ù»û¡Á¿·ÇÏ¾ì´Ö¤ÎÏ¢Â³Î©ÂÎ¸òº¹»ö¶È¤Ï¡¢¹â²Í¤ÎÉÊÀî±Ø¤ò¡ÈÃÏ¾å²½¡É¤·¡¢JRÀþ¤È¹â¤µ¤òÂ·¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉÊÀî¡ÁËÌÉÊÀî´Ö¤ÏÀþ·Á¤ò²þÎÉ¤Î¤¦¤¨¹â²Í²½¤·¤Æ3¤«½ê¤ÎÆ§ÀÚ¤ò½üµî¡¢¿·ÇÏ¾ì¤Þ¤Ç¹â²ÍÀþ¤òÏ¢Â³²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÌÉÊÀî±Ø¤â¹â²Í²½¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¹©»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì¤Ä¤Î¥ä¥Þ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎJRÀþ¤ò¤Þ¤¿¤°²Õ½ê¤Î¹©»ö¤Ç¤·¤¿¡£
