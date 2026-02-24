胃の異物とこれまでの検査方法

犬は好奇心が旺盛で、ボールやおもちゃ、布切れなどを誤って飲み込んでしまうことがあります。特に若い犬や中型～大型犬で多く見られ、飼い主が気づかないうちに異物を飲み込んでしまうことも少なくありません。異物が体内に残ると、嘔吐、元気消失、食欲不振、腹痛などの症状を引き起こし、重度の場合は腸閉塞や壊死といった命に関わる状態に至ることもあります。そのため、できるだけ早い診断と治療がとても大切です。

これまで一般的に使われてきた診断方法は、レントゲン検査や超音波検査です。レントゲンでは金属や石など「X線を通さない」異物は写りやすいのですが、布やプラスチックのように透過してしまうものは確認できないことも少なくありません。超音波検査はより感度が高く、多くの異物を見つけられるとされていますが、腸にガスや食べ物が多い場合は判別が難しい場合もあります。

一方、胃カメラ（内視鏡）や開腹手術を行えば診断と同時に異物を取り出すことができますが、全身麻酔が必要となり、体にかかる負担は小さくありません。そのため、飼い主としては「もっと簡単で負担の少ない検査方法があれば…」と感じる場面もあるでしょう。こうした背景から、より新しい技術として「カプセル内視鏡」が注目されています。

カプセル内視鏡とは？最新の研究内容について

カプセル内視鏡とは、カプセルの形をした小さなカメラを犬に飲み込ませ、消化管内を撮影しながら進んでいく検査方法です。人間の医療ではすでに、消化管出血やクローン病、腫瘍などの診断に広く使われています。この方法の最大の特徴は、麻酔や鎮静が不要で、犬が普段通りの状態で体内を観察できる点です。

今回紹介する韓国の大学と動物医療センターによる研究では、健康なビーグル犬5頭を対象に、無害な食品片（おやつやソーセージ、ニンジンなど）を胃内異物の代わりとして摂取させ、カプセル内視鏡でどれだけ発見できるかを調べました。撮影された画像は獣医師だけでなく、学生も判読を行い、その精度が比較されました。

結果として、カプセル内視鏡の感度（異物を見逃さない力）は99％以上と非常に高く、特異度（異物がないのにあると誤認しない力）も90％前後と良好でした。さらに驚くべきことに、判読精度は獣医師と学生でほとんど差がなく、専門的な経験が少なくても正しく異物を見つけられる可能性が示されたのです。

ただし、注意点もあります。異物が1つの場合は見つけやすいのですが、数が増えるにつれて発見率は低下しました。また、胃の中に食べ物が残っていると異物が隠れてしまい、検出力が下がることもわかりました。このことから、検査前にしっかりと絶食を行うことが大切だと考えられます。

今後への期待と課題

この研究から、カプセル内視鏡は犬の胃内異物を見つけるための有力な検査方法であることが明らかになりました。特に、従来の検査でうまく発見できない場合や、全身麻酔のリスクが高い犬にとって、有用な選択肢となる可能性があります。

また、カプセル内視鏡は小型の磁石で外から操作できる仕組みも備えており、カプセルの向きを変えて見たい場所を映し出す工夫も可能です。人間の医療分野ではすでに応用されている方法であり、将来的には犬の診療でも安全に使えるようになるかもしれません。

一方で、カプセル内視鏡には課題も残されています。まず、カプセル自体で異物を取り出すことはできず、あくまで「診断用」の道具であることです。異物が見つかった場合には、結局内視鏡や手術で取り出さなければなりません。また、今回の研究はビーグル犬だけで行われたため、超小型犬や猫ではカプセルが通過できるかどうかの検証が必要です。さらに、実際の異物は多様な形や大きさがあるため、研究で用いた食品片よりも発見が難しいケースも考えられます。

それでも、麻酔の必要がなく、体に負担をかけずに胃の中を直接観察できるという点は大きな魅力です。飼い主としても「誤食の疑いがあるけれど、レントゲンや超音波でよくわからない」といった状況で、新たな検査方法があることは安心材料となるでしょう。今後の臨床応用とさらなる研究の発展に期待が寄せられています。

まとめ

カプセル内視鏡は犬の胃内異物を高精度で発見できる新技術として注目されています。まだ課題は残るものの、将来の診療に役立つ可能性が大きいと考えられます。

（参考文献：Front Vet Sci. 2024 Aug 7;11:1440831.）

(獣医師提供：大西 一輝)