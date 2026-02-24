ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」に、大人気のパペットムービー『パペットスンスン』が登場！

パペットの「スンスン」たちのなにげない日常を描いた世界観が魅力の『パペットスンスン』にて、これまでオンエアされたエピソードが一挙配信されます☆

Disney+(ディズニープラス)『パペットスンスン』

ディズニープラスで2026年3月4日(水)より配信開始

原作：パペットスンスン

プロデューサー：佐藤帆奈美、小橋美友、菅原 花

監督：青松拓馬

制作プロダクション：CHOCOLATE Inc

パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6才の「スンスン」と仲間たちがくり広げる何気ない日常を描いた『パペットスンスン』

そんなパペットムービー『パペットスンスン』が2026年3月4日よりディズニープラスで一挙配信されます。

癒やしとシュールさで幅広い世代を中心に支持されるようになった「スンスン」は現在Xの公式アカウントのフォロワーは70万人(2026年2月現在)を突破、公式YouTubeでの総再生回数も1億回を超えています(2026年2月現在)。

先日もニッポン放送『オールナイトニッポン X(クロス)』に「スンスン」がメインパーソナリティとして登場するなど活躍の場は広がっている人気作品です。

2025年夏より、フジテレビ系「めざましテレビ」内でショートムービー『パペットスンスン』の放送がスタートしたほか、様々なイベントも開催され、書籍やコラボグッズも続々と発売されるなど、大人から子どもまで幅広い世代に人気を集め、ますます盛り上がりを見せている。

「今一番好きなキャラクター」の上位にランクインする『パペットスンスン』のこれまでオンエアされた作品を一挙配信。

2026年3月4日よりディズニープラスにて配信が開始される『パペットスンスン』の紹介でした☆

©PUPPET SUNSUN/PS committee

