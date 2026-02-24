ブロックフィルズの入出金停止が示すもの、ビットコインは信用不安を乗り越えられるか

米国の機関投資家向け暗号資産プラットフォームのブロックフィルズが、顧客の入出金を一時停止した。公式には市場環境を理由とする一時的措置と説明されている。しかし暗号資産市場では、こうした「入出金停止」というニュースは単なるトラブルではなく、市場全体の下落リスクを高める重要なシグナルとして受け止められやすい。

背景には、暗号資産市場特有の脆弱性がある。価格が下落局面に入ると、資金繰りが急速に悪化する事業者が現れやすく、その不安が市場全体へ波及しやすい構造が存在する。2025年10月以降、ビットコインが下落トレンドに入る中で、財務基盤の脆いプレーヤーへの懸念は徐々に高まっていた。上昇局面では持続可能に見えたモデルも、調整局面では急速に不安定化することがある。

実際、2025年後半にはステーブルコインを巡る信用イベントが相次いだ。バイナンスでは一部取引ペアで法定通貨との連動が崩れ、史上最大規模の清算が発生した。さらにその後も、後発のステーブルコインで価格乖離（デペッグ）が確認され、市場参加者に損失をもたらした。こうした出来事は、価格下落と信用不安が結びつくと何が起きるかを示している。

もし、これらの信用イベントや2026年に入ってからのビットコイン下落を受け、暗号資産関連企業の経営状態が水面下で悪化しているとすれば、今後さらなる信用不安が顕在化する可能性は否定できない。価格に依存した収益モデルでは、相場下落が財務体質の弱い事業者を直撃し、その過程で資産売却が連鎖する恐れがある。この点は2022年のテラショックとも重なる構図である。

特に今回は、ビットコインを大量保有するトレジャリー企業の存在も重要なリスク要因である。価格下落による評価損の拡大は財務を圧迫し、追加購入の停止や資産売却の可能性が意識されやすくなる。特にメタプラネット（3350）のような象徴的企業が財務戦略の見直しを迫られる事態となれば、その影響は投資家心理を通じて市場全体に波及しかねない。

もっとも、こうした信用不安が話題になる局面は、相場がすでに大きく調整した後であることも多い。体力の乏しい主体が退場する過程は短期的には痛みを伴うが、市場の健全化につながる側面もある。ブロックフィルズの問題が早期に収束し、同様の不安が他社へ広がらなければ、ビットコインは底値圏を固める展開も視野に入るだろう。

松嶋 真倫 マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト