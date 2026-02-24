「スターが恐ろしい怪我」「数本の歯を失った」日本と対戦するイングランド代表に激震！30歳MFが顔面強打で重傷「W杯出場の夢は危機に瀕している」
３月に日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に激震が走っている。
ミランに所属に所属するMFルベン・ロフタフ＝チークが、現地２月22日のパルマ戦で相手GKエドアルド・コルビと交錯して顔面を強打し、重傷を負ったのだ。英国メディアが一斉に報じた。
『THE Sun』紙は「驚愕だ。イングランドのスター、ルベン・ロフタス＝チーク、ミランでの恐ろしい怪我により、数本の歯を失い、大手術を受けることになった」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ルベン・ロフタス＝チークは、恐ろしい怪我により、ワールドカップ出場の希望に壊滅的な打撃を与えた。『スカイ・イタリア』は、30歳のイングランドのスター選手が衝突で顎を骨折し、歯を数本失ったと報じた。歯槽骨骨折を負い、ワールドカップ前のウルグアイ、日本との親善試合を含む、数か月の試合を欠場する予定となっている」
同紙は「手術を受ける予定」と伝えたうえで、北中米ワールドカップへの参加についてこう綴っている。
「長期離脱を余儀なくされた今、彼のワールドカップ出場の夢は危機に瀕している。しかし、希望が潰えたわけではない。ロフタス＝チークが回復して調子を取り戻せば、再招集も排除されないはずだ。しかし、これは軽傷ではない。トゥヘル監督が代表メンバーを選ぶまであと３か月しかないため、このMFは苦戦を強いられている」
今はただ、１日でも早い回復を祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
