ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。人気アイドルから認知されていることにSNS投稿を通じて気付いた17歳に、ファンの注目も集まった。

テレビ朝日系では、閉会式が終わった日本時間23日の朝に、中井へのインタビューを放映。その直後に見せた「高校生らしい素顔」として、中井が9人組ガールズグループ「NiziU」のミイヒ（MIIHI）のSNS投稿を見た際の反応をそのまま放送した。

ミイヒはSNSで「中井選手がWithU（ファン）なのを知って、すごくうれしいです」と投稿。これを受けてか、中井はスタジオを出る際に「NiziUわかりますか？ ミイヒちゃんわかりますか？」とアナウンサーに問いかけ、「ミイヒちゃんから認知されてて、ヤバくないですか？」とまくし立てた。

大興奮の高校2年生をファンも微笑ましくみつめた。Xには「めっちゃ理想的に事が運んでるなー あとはいつ会うか、だけだな」「オタクでかわいい（笑）」「幸せだろうなぁ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）