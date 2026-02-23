次から次へと売れていく…無印良品「399円キッチンアイテム」を使ってみたら人気のワケが判明！
野菜の水切りや、洗った後の食器拭き――。ほかにも、水回りのちょっとした掃除などに便利なキッチンペーパーですが、素材によっては水を吸うとすぐにやぶれてしまうんですよね。一度に何枚も使うシーンでは、“コスパがよくない……”と、がっくりしてしまうこともあります。
そんな時に出合ったのが、無印良品の新商品「やぶれにくい キッチンシート」。結論から言うと――、1枚で一般的なキッチンペーパー5枚分の働きをしてくれているよね!?と、思わせるほどの強度がある優れものなんです。
◆無印のキッチンシートは、ちょっと高めの1枚8円
強度があり、濡れてもやぶれにくい植物由来の繊維・レーヨンが使われた「やぶれにくいキッチンシート」。吸水性も高く、野菜の水切りや食器拭き、拭き掃除、手拭き、肉・魚の水分取り、揚げ物の油切りなどにも使えます。
価格は50シートで399円（税込）だから、1枚あたり約8円。キッチンシートにしてはちょっと高いかも……しれませんが、“やぶれにくい”ということは、一度に使う枚数が少なく済むということなので、コスパの面もクリアなのではないでしょうか。
「やぶれにくい キッチンシート」399円／税込
枚数：50枚
外寸（約）：ロール径7.5cm、ロール幅24cm
カットサイズ（約）：24×27cm
仕様・混率：レーヨン100％
重量（梱包材含む・約）：200g
筆者が店舗に足を運んだのは、無印良品週間真っ只中――。たくさんの人が、「やぶれにくい キッチンシート」を手に取っていくのが印象的でした。
新商品なのに、この人気……どんな素材感・使用感なのかくわしく見ていきましょう！
◆やぶれにくい……というか、やぶれない！
「やぶれにくい キッチンシート」は、ロールタイプ。
ミシン目に沿って、切り離して使います。
と、ここまではよくあるキッチンペーパーと同様ですが、いざ切り離そうとすると硬い！ ここ、使う前から強度の高さがわかる瞬間です。
◆切り離したシートは、少し光沢のあるクリーム色
表面に目立った凹凸はなく、ツルツル。
柔らかい触り心地は、ペーパーと布の中間に近い印象です。
◆やや大判なキッチンペーパー
サイズは24×27cmで、筆者が普段使っているキッチンペーパーと比べるとやや大判なところもうれしいポイント。
気になる強度はというと、乾いた状態のシートを手でグーッと力いっぱい引っ張ってもやぶれませんでした！ 筆者は力が強いほうなのですが、これは……やぶれにくいというより“やぶれない”レベルかも。
使用感への期待がますます高まりますが、水を吸わせるとどうなんでしょう？
◆絞ってもやぶれないから、しっかり使い倒せる
まずは、野菜の水切りから。
葉物野菜って、キッチンペーパーを何枚も使ってもなかなか水気が切れないんですよね。それが、「やぶれにくい キッチンシート」を使うと、パクチー1束の水気を吸わせてもまだ余裕がある感じ！
水気を切っている時にやぶれると、紙が食材につくのがストレスでしたが、このシートは紙片はもちろん繊維も残りにくくて優秀。
次は、食器拭き。
柔らかいシートが素早く吸水してくれて、中皿なら3〜4枚くらい一気に拭けちゃいます。
シートが水っぽくなったら、ギュッと絞ってまた使うことも可能です。
◆水回りの掃除でも、大活躍！
水がたまった場所には、シートをたたんで軽く押さえるだけであっという間の吸水力。
強くこすってもすぐにはやぶれないので、汚れが気になる細かいところもゴシゴシ掃除できます。
手を拭く時は、優しい肌触りでゴワゴワ感が少ないところがいいですね。ハンドタオルよりも吸水力が高いから、外でも使いたいくらいです。
