実は初心者向き！王道「フィナンシェ」を作ってみよう

王道の焼き菓子「フィナンシェ」をお家で

シンプルな味わいでファンの多いフィナンシェ。材料を順に混ぜて焼くだけの工程なので、お家でも簡単に作ることができますよ。

混ぜて焼くだけ

焦がしバターを作る

鍋にバターを入れて火にかけてパチパチと音がしてくるまで加熱し、焦がしバターを作ります。





生地を作る

卵白をほぐし、薄力粉とアーモンドプードルをふるい入れて混ぜ、焦がしバターを加えて生地を作ります。





型に入れて焼く

生地を型に入れてオーブンで焼けばできあがり！





材料も少なくてお菓子作り初心者さんにもおすすめ

シンプルな材料でお菓子作り初心者さんでも簡単に挑戦できますよ。卵白を泡立てる必要もなく、バターを練る必要もなく、順番に混ぜて型に入れて焼くだけで、おいしく仕上がるので、ぜひトライしてみては？フィナンシェの型がなければ、マドレーヌ型やマフィンカップでも◎100円ショップで売られている型でもOKですよ。

簡単おいしい！とつくれぽ400件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「焼きあがりすぐの焦がしバターの香りと周りサクっと中ふわでホントにおいしかった家族にも大好評でした」「初めて作りました。簡単なのに味は本格的！絶対また作ります」「5歳の娘と作りました！バターの香り！おいしかった」など、嬉しい声がたくさん届いています。





つくれぽでも大人気のフィナンシェをご紹介しました。簡単なのにおいしい焼き菓子は、今すぐにでも作りたくなりますね。ぜひお試しください。（TEXT：若子みな美）