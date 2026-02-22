愛知県名古屋市の「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」の1階にある「THE LOUNGE」では、北欧フィンランド発祥の世界的なキャラクター「ムーミン」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間限定で提供します。

©Moomin Characters

ムーミンとコラボレーションしたアフタヌーンティーは、2024年秋に開催されて大人気を博した「オータムフェスティバル ムーミンと仲間たち」に続く、第2弾となります。

今回は春の訪れを祝う「ローズパーティー」をテーマに、ムーミンやリトルミイ、スナフキン、ニョロニョロなどムーミン谷にいる仲間たちをモチーフにしたパティシエ特製のスイーツ6種とシェフ特製のセイボリー3種を楽しめます。

ドリンクは「ディルマ（Dilmah）」のティーセレクションから好きな1種類を選べます。ラインアップはシングルエステート・ダージリン、シングルエステート・アッサム、オリジナル・アールグレイ、ジャスミン・グリーンティー、ピュア・カモミールフラワー、ローズ・フレンチバニラ、マンゴー＆ストロベリー、ローズヒップ＆ハイビスカス、ライチローズ・アーモンドの9種類。

ティーセレクションのお茶は1人1ポットのみですが、コーヒー（ホット／アイス）、カフェラテ（ホット／アイス）、カプチーノ、ティー（ホット／アイス）は、種類変更・おかわり自由です。

こちらが2名分のアフタヌーンティーセットです。食べた感想を交えて、一つひとつを紹介します。

真っ先に目を引いたのは、ムーミンの人気キャラクター「ニョロニョロ」をイメージしたコートヤード名古屋オリジナルの「苺のシャルロット」。バニラのムースを軽い食感のビスキュイがぐるりと囲んでおり、中央にはラズベリージャムと旬の苺がのっています。お目目とお手手がついていて、キュートです。

リトルミイに見立てた「苺とローズジャムのタルト」はコロンとしたフォルムが可愛らしいです。頭の部分はシュークリームで、大粒の甘酸っぱいイチゴとクリームがよく合います。土台のタルトはサクサクの歯ざわりで、1つでいろいろな食感を楽しめるスイーツです。

スナフキンの帽子をモチーフにした「抹茶モンブラン」は、薄焼きクッキーの上に、生クリームと大納言かのこ豆をのせ、抹茶モンブランクリームを絞ってあります。抹茶モンブランクリームと生クリーム、かのこ豆の相性がとてもよいです。

ムーミンママの黄色いバラをイメージした「イエローローズムース」は、苺のピュレが入ったゼリーに、黄バラのムースがのっています。春らしく美しい色合いと、みずみずしい食感が特徴です。

「ローズベリーマドレーヌ」は、フリーズドライ苺を混ぜ込み、バラの香りづけをしたマドレーヌの片面を、ホワイトチョコレートでコーティングしたもの。リッチな味わいの中にときおり感じる甘酸っぱさがたまりません。

ローズの香りとフルーツの甘さが調和したスイーツは、香り高い紅茶によく合います。

シェフ特製のセイボリーは、ムーミンゆかりの地である北欧の料理にインスパイアされた3品です。ピクニックに持っていくものをイメージして作ったとのこと。

「ピクニックサンドウィッチ」は、ノルウェーサーモンのマリネやトマト、レタスをのせたオープンサンドウィッチ。「ロッドユールのロールオムレツ」は、『ムーミン谷のしあわせレシピ』にも掲載されている料理です。森のきのこが入ったクリームをもちもちした卵生地で巻いてあります。

「ロヒケイト」は、フィンランドをはじめとする北欧諸国でよく食べられる、サーモンの切り身とじゃがいもが入った優しい味わいのスープです。ディルの爽やかな香りがよく合います。

スコーンにはストロベリージャムとクロテッドクリームをたっぷり付けていただきましょう。

嬉しいプレゼントとして、このアフタヌーンティーセットには、ムーミン × コートヤード名古屋のオリジナルマグカップがついています（1人につき1点）。ムーミンとリトルミイがプリントされたマグカップは、たっぷり入るサイズで使い勝手がよさそうです。

この記事で紹介したコートヤード・バイ・マリオット名古屋×ムーミンのアフタヌーンティーセットは2026年3月1日（日）から5月31日（日）までの期間限定で、利用には予約が必要です。なお、2部制で、1部は12:00〜14:00、2部は14:30〜16:30（2時間）となっています。

ぜひ見た目も楽しいスイーツとともに、心がほころぶ特別なひとときを過ごしてみてください。

店名 コートヤード・バイ・マリオット名古屋 THE LOUNGE（1階）

住所 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

期間 2026年3月1日（日）から5月31日（日）まで

時間 1部 12:00〜14:00、2部 14:30〜16:30 ※2時間制

詳細 THE LOUNGE / コートヤード・バイ・マリオット名古屋

