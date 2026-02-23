Jackery Japanは、3584Whの超大容量・3000Wの高出力の「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」を2026年2月23日（月・祝）よりJackery公式オンラインストアにて予約販売開始します。実売価格は35万9800円（税込）。

「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」

記事のポイント ポータブル電源は、モバイルバッテリーと違い出力が大きいので、一般の家電製品なども駆動させることができます。自然災害や大規模停電に備えて、またアウトドアでの家電の利用にも使えるので、一家に一台の備えがオススメです。

「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」は、1台で照明からTV、冷蔵庫や調理・生活家電まで、停電時も欠かせない家電を長時間同時に使用できます。同社のシミュレーションによると、3600Plus 1台で4人家族のおよそ1日分の非常用電源に相当するとしています。

さらに、最大5台の拡張バッテリーを追加することができ、最大21.5kWhまで拡張可能。別売りの「Jackery充電コネクター」を使用すれば2台を並列接続し、最大出力4000Wの出力を実現します。また、エアコンなどの200V家電にも対応します。

↑最大5台まで拡張バッテリーを追加可能。

「パススルー機能」や「UPS機能」を搭載し、停電などで電力供給が急に途絶えてもスムーズに家庭コンセントからポータブル電源からの給電に切り替えます。また、3000Vの「雷サージ機能」を搭載しており、落雷による電圧変動からポータブル電源や接続機器を保護し、設備トラブルのリスクを大幅に低減します。

高性能のリン酸リチウムイオン電池を搭載しているので、-20℃〜45℃の広い温度範囲で安定した充放電ができ、低温でも安定したAC出力を実現。寒冷地や冬場のアウトドア、災害時でも安心して使用できます。さらに、約6000回の充放電に耐える長寿命設計で約10年間使えるため、防災アイテムとしても信頼できます。

CTB構造を採用することで同クラス（容量約3〜4kWh級）の製品と比べ、重量を約25％軽量化、外周サイズは約35％の省スペース化を実現。リビングの隅やデスク下、押し入れ下段にも収まりやすいサイズ感です。

また、キャスターと伸縮ハンドルを一体化した設計で、重さを感じさせず、キャリーケースのように楽に移動できます。

Jackery 「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」 発売日：2026年2月23日 実売価格：35万9800円（税込）

The post 4人家族分の電力を1台で。超大容量の家庭用防災電源「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.