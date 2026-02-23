いつもの料理が格上げ！料理マニアがリアルに愛用する「実力派醤油」7選＜前編＞

お料理が好きで、レシピを多数考案しているクックパッドアンバサダーさんに、普段から使っているお気に入りの調味料と、それを使ったおすすめレシピを教えてもらいました。今回のテーマは、和食にはもちろん、様々な料理に欠かせない「醤油」です。

いつもの料理が激変する醤油＆レシピ

1.国産大豆で安心！「湯浅醤油」

産直市場「よってって」イオンモール和歌山店で購入



ウメ吉さんのおすすめは、湯浅醤油有限会社の「湯浅醤油 蔵匠 樽仕込み」。

「国産大豆使用で、添加物が入っていない和歌山県産の醤油。蓋を開けた時の香りがとても良く、まろやかで塩味もきつくない深い味わいです」



おすすめレシピ



「おいなりさんにこの醤油を使うと、だしや甘みと共に醤油の風味がお揚げによく染み込みます。パンチがありながらも食べやすく、どこか懐かしい味に仕上がります」

2.減塩でも旨味感じる「特選丸大豆減塩しょうゆ」

コープみらいで購入

HIROマンマさんがおすすめするのは、日本生活協同組合連合会の「特選丸大豆減塩しょうゆ」。

「健康を意識し、減塩醤油をいろいろ試した結果、この醤油に落ち着きました。味や風味も減塩を感じずおいしく食べられています」



おすすめレシピ



「和食に使いやすい減塩醤油。肉じゃがや鯖の味噌煮をよく作ります」

3.肉料理と相性抜群！「スパイシーしょうゆPlus」

群馬県高崎駅／ネットショップで購入

しるびー1978さんのおすすめは、正田醤油株式会社の「スパイシーしょうゆPlus」。

「タバスコブランドのペパーソースの辛味を効かせた、群馬県産のピリ辛醤油。お肉料理の卓上調味料として使っています。400円台という価格や、塩分控えめも嬉しいポイントです」



おすすめレシピ



「お肉と大根おろし、大葉というバラバラな食材にこの醤油をかけると、不思議と一体感が生まれます。ご飯泥棒な和風ハンバーグの完成です！」

4.味キマる正統派「本醸造しょうゆ」

イオンで購入

♡♡♡Mari♡♡♡が愛用しているのは、イチビキ株式会社の「本醸造しょうゆ」。

「名古屋生まれの濃口醤油です。遺伝子組み換え原材料の混入を防ぐため分別管理された脱脂加工大豆・大豆を使用しているので安心です」



おすすめレシピ



「家族が大好きな唐揚げはこの醤油で。リクエストが多く、月1回以上作っています」

お気に入りが見つかれば、料理はもっと楽しい

ひとえに醤油といっても、素材や製法で味は千差万別。普段と一味違う醤油と、相性抜群のレシピで毎日の料理が楽しくなりますよ。ぜひ次の買い物の参考にしてみてくださいね。

