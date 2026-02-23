この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？映画が原作のファンタジーロマンス♡

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🌈🎬🎨🎞️🐍🌙」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？ ヒントは、映画が原作のファンタジーロマンスです！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「今夜、ロマンス劇場で」でした！ 映画を連想させる「フィルムやカチンコ」を表す絵文字から、ミュージカル・キネマ「今夜、ロマンス劇場で」であることがわかります。 2018年に公開された映画『今夜、ロマンス劇場で』を原作に、2022年宝塚歌劇が舞台化。 モノクロ映画の世界からやってきたお姫様と、映画監督を目指す青年が織りなす、ピュアでファンタジックなラブストーリーです。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

