この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？映画が原作のファンタジーロマンス♡
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「🌈🎬🎨🎞️🐍🌙」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、映画が原作のファンタジーロマンスです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「今夜、ロマンス劇場で」でした！
映画を連想させる「フィルムやカチンコ」を表す絵文字から、ミュージカル・キネマ「今夜、ロマンス劇場で」であることがわかります。
2018年に公開された映画『今夜、ロマンス劇場で』を原作に、2022年宝塚歌劇が舞台化。
モノクロ映画の世界からやってきたお姫様と、映画監督を目指す青年が織りなす、ピュアでファンタジックなラブストーリーです。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部