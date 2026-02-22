食楽web

豪快なグリル料理とサラダバーの名店として知られる『シズラー』。創業は1958年、アメリカ・カリフォルニアで、ステーキとサラダバーを組み合わせた業態の先駆けとして発展し、日本には1991年に上陸。日本でも長年親しまれてきたレストランです。

人気メニューの「リブロースステーキ150g」や「シズラーハンバーグステーキ」といったグリル料理と、幅広いメニューが楽しめるサラダバーがあります。

広々とした店内も魅力

今回訪れたのは、『シズラー三鷹店』。実は、都内にはホテルの併設店舗が4店舗あり、その中でホテル宿泊者向けのモーニング提供もしているのが三鷹、押上、東宝の3店舗となります。

和惣菜も中華も。三鷹店モーニングのラインナップが豪華すぎる！

『シズラー三鷹店』のモーニングビュッフェは、和惣菜や中華メニューが充実しています。同じロイヤルグループの『リッチモンドホテル東京武蔵野』の朝食会場も兼ねており、出張利用のビジネス客が多いことから、ごはんに合うおかずや朝からしっかり食べたいというニーズに応えるラインナップになっているそうです。

せいろの蓋を開けて、思わず感嘆した「エビ餃子」

実際のビュッフェ台には、筑前煮、卵焼き、きんぴらといった和惣菜に加え、せいろで蒸したエビ餃子などの中華系メニューも並びます。

ご飯が進むおかずが豊富

白米や味噌汁の他、おかゆもあるので、それにあう鮭フレークや漬物など、小皿系の料理も豊富に揃っています。

もちろんシズラーの真骨頂であるサラダバーの充実ぶりも健在で、新鮮なサラダ野菜をはじめ、ソーセージやスクランブルエッグ、種類豊富なパン、グラノーラ、フレッシュフルーツなどの洋食メニューも充実。

朝食の選択肢としてはかなり幅広い印象で、朝から選べる自由度の高さは、三鷹店ならではの強みといえるでしょう。

色んな種類のメニューを一口ずつとっても、まだ取り切れず、お皿2枚分にもなる充実度。ちなみに、ふっくら焼きあがった鮭の西京焼きがとても美味！ 三鷹店で絶対に食べほしいメニューの一つです。※スペシャルグリルは日によってメニューが異なります。

チーズトーストは1枚からテーブルで注文可能

そんな中で、ぜひ注文してもらいたい一皿が、看板メニューの「チーズトースト」です。シズラーファンなら言わずもがなの一皿で、今から50年以上前のアメリカで誕生したシグネチャーメニューです。

パンにチーズスプレッドを塗り、鉄板の上で重しをのせながら焼き上げ、表面はいわゆるゴールデンブラウンの美しい黄金色に輝きます。

食べ方の正解は「チーズ面を下」

シズラー公式がおすすめしている食べ方は、チーズの面を下にして食べること。ひと口かじると、まずチーズの香ばしさと濃いうまみが広がり、カリッとクリスピーな表面とは対照的に、内側はふんわりやわらかく、パンそのものの甘みもしっかり感じられます。

チーズトーストのデザートアレンジが驚くほどおいしい

お皿を持って、ソフトクリームやグラノーラがあるコーナーへ

チーズトーストというと食事系のイメージが強いですが、実はデザートアレンジもマニアの間では王道の食べ方なのだとか！ お皿を持って、サラダバーに用意されているチョコレートソース、チョコレートのスプリンクル、ソフトクリームを組み合わせると、甘じょっぱさがクセになるデザートトーストに変身します。

ぜひソフトクリームとともに。チーズのコクとミルキーな甘さが意外なほど好相性です！

和も中華も洋も、そして名物のチーズトーストまで。『シズラー三鷹店』のモーニングは、朝食の枠を軽々と飛び越えるメニューの豊富さが魅力です。ゆったり朝時間を楽しみたい休日の一軒としても、十分すぎる満足感が得られるはずです。

茶葉のラインナップも素晴らしい！

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●SHOP INFO

シズラー 三鷹店

住：東京都武蔵野市中町2丁目4-1 リッチモンドホテル東京武蔵野2F

TEL：0422-36-0021

営：【平日】朝食 6:30～10:00（L.O.9:30）、ランチ 11:00～15:00（L.O.15:00）、通常営業 15:00～22:00（L.O. 21:30）、【土日祝】朝食 6:30～10:00（L.O.9:30）、通常営業 11:00～22:00（L.O.21:30）

https://www.sizzler.jp