新宿〜渋谷を自転車で。明治神宮外苑からオモカドを通ってSHIBUYA SKYまで、緑に癒やされる大人のアーバンサイクリングが最高すぎた

新宿〜渋谷を自転車で。明治神宮外苑からオモカドを通ってSHIBUYA SKYまで、緑に癒やされる大人のアーバンサイクリングが最高すぎた