セブン‐イレブン×名探偵コナン♡劇場版最新作とのコラボ全6品を徹底紹介

映画の世界観を“食”で楽しめる特別企画が登場♡セブン‐イレブンと名探偵コナンのコラボ商品が発売されます。おにぎりやパン、スイーツまで、キャラクターや物語をイメージした全6品がラインナップ。映画と一緒に楽しめる、ファン必見のコラボグルメをチェックしてみてください♪

コナンの世界を味わうフード♡

「コナンの魯肉飯（ルーローハン）」は680.40円（税込）。スパイスが香る豚肉の旨味が楽しめる一品。

「千速と重悟の大盛ナポリタン」（594円税込）はチーズで羽を表現したユニークな仕上がり。映画の舞台やキャラクター設定を感じられる、こだわりのメニューです。

銀座コージーコーナーから瀬戸内レモンスイーツ♡爽やか焼菓子アソート登場

遊び心あるパン＆おにぎり

「コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび」（213.84円税込）は作中のアイテムを再現。

「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」（203.04円税込）は変声機をモチーフに。

「松田の分解ちぎりパン（チョコクリーム）」（205.20円税込）はちぎって楽しめる仕様で、見た目も楽しいアイテムです。

シェアしたいスイーツ♡

「世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン」（421.20円税込）は、軽やかな食感のシフォンにホイップを合わせた優しい味わい。

カップタイプでシェアしやすく、友達との時間にもぴったりの一品です。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

映画と一緒に楽しむ特別体験

セブン‐イレブンと名探偵コナンのコラボは、作品の魅力をより身近に感じられる特別な企画♡食べる楽しさとストーリーのワクワク感を同時に味わえます。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。映画と一緒に、ぜひコラボグルメも楽しんでみてください♪