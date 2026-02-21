Å±¼ý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥¿¥ó¥Ú¥°¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¡£½Å¤Í¤é¤ì¤ë¡È1mm¤Î¹©É×¡É¤¬ÃÏÌ£¤Ë¸ú¤¯
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¤¡£ ¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤ÎÍýÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±í»°¾ò¤Î¿¦¿Íµ»¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥¿¥ó¥Ú¥°¡Ö¥Á¥¿¥óV¥Ú¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¥Ú¥°¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ ¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤È·×»»¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
·Ú¤µ¤È¶¯¤µ¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Î¾Î©
¹Å¤¤ÃÏÌÌ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¥Ú¥°¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Èá·à¡¢·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö¥Á¥¿¥óV¥Ú¥°¡×¤Ï¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½ã¥Á¥¿¥óÀ½¡£Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£ 1ËÜ¤Î½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«17g¡Ê20cm¥µ¥¤¥º¡Ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅ´À½¥Ú¥°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È1/4¤Û¤É¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢ËÜ¿ô¤òÂ·¤¨¤Æ¤â²ÙÊª¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
²ÙÂ¤¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡¢1mm¤Î¹©É×
¥¥ã¥ó¥×¤ÎÅ±¼ýºî¶ÈÃæ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤É¤¦¥®¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤à¤«Çº¤à¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ú¥°¤Î·Á¤¬³è¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸ü¤µ1mm¤ÎV»ú·Á¾õ¤Ï¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ëÀß·×¡£
6ËÜ½Å¤Í¤Æ¤â¸ü¤µ¤ÏÌó6mm¤Û¤É¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤Î¿ô¥ß¥ê¤Îº¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ»¶ñ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÒÉÕ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Å±¼ý»þ¤Î¼ê´Ö¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£·ä´Ö¤Ë¤â¥¹¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È»È¤¤Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊÉÊ¼Á
Ä¬É÷¤¬¿á¤¯³¤ÊÕ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ä¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àß±Ä¡£ ¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢½ã¥Á¥¿¥ó¤Ï¹â¤¤ÂÑ¿©À¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¿åÊ¬¤ä±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢Îô²½¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±í»°¾ò¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºÙÉô¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤½¤ÎÀº¹ª¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ »È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¼¡¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¼è¤ê¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¥Ú¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Image: Manai Cycle
