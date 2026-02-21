ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÙÉ¾ÅÀ¡§¡ú3.5ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© 2025 MER FILM/EYE EYE PICTURES/LUMEN/MK PRODUCTIONS/ZENTROPA ENTERTAINMENTS5 APS/ZENTROPA SWEDEN AB/KOMPLIZEN FILM/BRITISH BROADCASTING CORPORATION/ARTE FRANCE CINÉMA/FILM I VÄST/OSLO FILM FUND/MEDIEFONDET ZEFYR/ZDF/ARTE
»Ò¶¡¤Î¤È¤¤ËÉã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸åÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤âÁÓ¼º´¶¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤½÷À¤ÎÊª¸ì......¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉã¿Æ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÏÃ¤â¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Éã¿Æ¤ÏÌ¾¤òÀ®¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»£¤ë¿·ºî¤Î¼çÌò¤òÌ¼¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Îº¬¤Ï¿¼¤¯¡¢Ì¼¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¡£
Éã¿Æ¤Î¿·ºî¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ÍÂåÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸²È¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤¿¤³¤Î°ì²È¤ÎÎò»Ë¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¾ð¤ä³ëÆ£¤ä»à¤ò¤½¤Î²È¤Ï¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤äÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É°Ê²¼¡¢Ìò¼Ô¿Ø¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Í¶õ¤Î°ì²È¤ÎÎò»Ë¤ÈÉãÌ¼¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤´Ø·¸À¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¡¢Ì¼¤¬»Ò¶¡»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢°ìÂ²¤Î¡Ö²È¡×¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤È¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤â¤Ã¤È¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ç²È¤¬´°Á´¤ËÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
STORY¡§¥ª¥¹¥í¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Î¡¼¥é¤È¡¢Â©»Ò¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹Ëå¥¢¥°¥Í¥¹¡£¤½¤³¤ØÍÄ¤¤º¢¤Ë²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤Æ°ÊÍè¡¢⻑¤é¤¯²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉã¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼«¿È15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Î¼ç±é¤òÌ¼¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥è¥¢¥¥à¡¦¥È¥ê¥¢¡¼
½Ð±é¡§¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§133Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ