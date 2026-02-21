Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à8ÉôÌç9¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÆüËÜÍ­¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥­¤¬¿·ºî±Ç²è¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡Ø¹â¶¶¥è¥·¥­¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡Ù¡£°¦ÁþÆþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡Ö¿Æ»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£¤ê¾å¤²¤¿²ÈÂ²¥É¥é¥Þ!¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÙÉ¾ÅÀ¡§¡ú3.5ÅÀ¡Ê5ÅÀËþÅÀ¡Ë
© 2025 MER FILM/EYE EYE PICTURES/LUMEN/MK PRODUCTIONS/ZENTROPA ENTERTAINMENTS5 APS/ZENTROPA SWEDEN AB/KOMPLIZEN FILM/BRITISH BROADCASTING CORPORATION/ARTE FRANCE CINÉMA/FILM I VÄST/OSLO FILM FUND/MEDIEFONDET ZEFYR/ZDF/ARTE

±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉã¤È½÷Í¥¤ÎÌ¼¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï......¡©

»Ò¶¡¤Î¤È¤­¤ËÉã¿Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î¸åÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤âÁÓ¼º´¶¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÊª¸ì......¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Êì¤Î»à¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÉã¿Æ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢Èà¤ÎÏÃ¤â¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸ÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£

Éã¿Æ¤ÏÌ¾¤òÀ®¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»£¤ë¿·ºî¤Î¼çÌò¤òÌ¼¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Îº¬¤Ï¿¼¤¯¡¢Ì¼¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¡£

Éã¿Æ¤Î¿·ºî¤Ï¤Þ¤¿¡¢»ÍÂåÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸²È¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤¿¤³¤Î°ì²È¤ÎÎò»Ë¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£

¤¢¤ê¤­¤¿¤ê¤ÊÊª¸À¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¦¾ð¤ä³ëÆ£¤ä»à¤ò¤½¤Î²È¤Ï¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¡£

¸«¤É¤³¤í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤äÉã¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É°Ê²¼¡¢Ìò¼Ô¿Ø¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Í¶õ¤Î°ì²È¤ÎÎò»Ë¤ÈÉãÌ¼¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤´Ø·¸À­¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ËÁÆ¬¡¢Ì¼¤¬»Ò¶¡»þÂå¤Ë½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢°ìÂ²¤Î¡Ö²È¡×¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤È¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸À­¤¬¤â¤Ã¤È¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ç²È¤¬´°Á´¤ËÏÆ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈéÆù¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£

STORY¡§¥ª¥¹¥í¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Î¡¼¥é¤È¡¢Â©»Ò¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹Ëå¥¢¥°¥Í¥¹¡£¤½¤³¤ØÍÄ¤¤º¢¤Ë²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤Æ°ÊÍè¡¢⻑¤é¤¯²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉã¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼«¿È15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Î¼ç±é¤òÌ¼¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿

´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥è¥¢¥­¥à¡¦¥È¥ê¥¢¡¼
½Ð±é¡§¥ì¥Ê¡¼¥Æ¡¦¥ì¥¤¥ó¥¹¥ô¥§¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§133Ê¬

Á´¹ñ¸ø³«Ãæ