¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡Ê2026¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨ー¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¤¬½Ð±é¤¹¤ëÎò»ËÀïÁè±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Û¤«Ï¢¹ç¹ñ·³¤¬¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ÎÀêÎÎ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÉô¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¾åÎ¦ºîÀï¡×¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¹¶·â³«»Ï¤Î72»þ´ÖÁ°¡¢Íò¤Î¾åÎ¦¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶ー±é¤¸¤ëÏ¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ïー¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¨¡¨¡¡£
¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ïー¤Ï¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¾åÎ¦ºîÀï¤Î¤¿¤á¤Î·³»ö±é½¬¡Ö¥¿¥¤¥¬ー±é½¬¡×¤Ë¤Æ»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤è¤¤¤è¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ºîÀï·è¹Ô¤Î¤¿¤á¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬·³»öµ¤¾Ý³Ø¼Ô¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¹¥¿¥Ã¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î³¤¾åºîÀï¤À¡£ÀïÁè¤Î¹ÔÊý¤È¡¢¿ôÀéËü¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Êó¤¬É¬Í×¤À¡£¥Á¥ãー¥Á¥ë¤Ï·¯¤ò¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÇºÇ¹â¤Îµ¤¾Ý³Ø¼Ô¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤È¤³¤í¤¬2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÍ½Êó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ïー¤Ï·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¾åÎ¦ÅöÆü¤ÏÀ²¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½Êó¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡ÖÅöÆü¤ÏÍò¡×¤È¤ÎÍ½Êó¤À¡£·è¹Ô¤¹¤ì¤ÐÍò¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥°¤ËÂÐ¤·¡¢Î¦·³Áí»ÊÎá´±¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥â¥ó¥È¥´¥á¥êー¤Ï¡Ö·è¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀïÁè¤ËÉé¤±¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ïー¤Ï¡Ö·èÃÇ¤Ï»ä¤¬²¼¤¹¡£»ä¤À¤±¤Ç²¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥°¤Ï¡Ö»ö¼Â¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¡ª ¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¶²¤í¤·¤¯¤È¤â¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£¡Ö»ä¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍò¤Ï¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤â¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡¡£
Àï¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµÄÏÀ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾åÁØÉô¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¾åÎ¦ºîÀï¤ò¶ÛÇ÷´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ËÜºî¤Ï¡¢·àºî²È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥°¤Îµº¶Ê¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥é¥¹¤¬Ì³¤á¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥Ø¥¤¥°¤â¶¦Æ±µÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
·³»öµ¤¾Ý³Ø¼Ô¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¹¥¿¥Ã¥°Ìò¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È: ¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ä¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡£ºÇ¹â»ÊÎá´±¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ïーÌò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¡¢Èë½ñ¥±¥¤¡¦¥µ¥Þー¥º¥ÓーÌò¤ò¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥±¥êー¡¦¥³¥ó¥É¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥°¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëµ¤¾Ý³Ø¼Ô¥¢ー¥ô¥£¥ó¥°¡¦P¡¦¥¯¥ê¥Ã¥¯Ìò¤Ë¤Ï¡ØAIR ¥¨¥¢¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥á¥Ã¥·ー¥Ê¡¢Î¦·³Áí»ÊÎá´±¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥â¥ó¥È¥´¥á¥êーÌò¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¥º¡×¡Ê2016-2023¡Ë¤ä¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¤Î¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù¡Ê2026¡Ë¤ä¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ãー¥Á¥ë¡¿¥Ò¥È¥éー¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥Óー¥ô¥¡¥ó¡õ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥ë¥Êー¤Û¤«¡£¹üÂÀ¤ÎÀïÁè±Ç²è¡Ü¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯5·î29Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£
