F1¥Æ¥¹¥ÈºÇ½ªÆü¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¡×¡Ö°ìÄê¤Î¿®ÍêÀ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÄ´À°¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡2026Ç¯Âè2²óF1¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤ÇÁ´¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¡£3ÆüÌÜ¤Î20Æü¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬Áí¹ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë1Ê¬31ÉÃ992¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¹¥¥¿¥¤¥à¤ò»Ä¤·¤ÆÍè¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ë³«ËëÀï¥á¥ë¥Ü¥ë¥óGP¤Ë¸þ¤±´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFormulaPassion¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Æ¥¹¥ÈÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Æü¡¢¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬µÏ¿¤·¤¿ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´°¿ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö3·îÂè1½µ¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¥á¥ë¥Ü¥ë¥óGP¤Î¡Ë¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇºÇ½é¤ÎÅú¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶áÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥Þ¥·¥ó¤Ï³Î¼Â¤ËÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬132¼þ¤ò¼þ²ó¤·¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë1Ê¬31ÉÃÂæ¤ò¹ï¤ó¤À¡£¥Æ¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÈÊÂ¤ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤¿¤³¤È¤âÉ¾²ÁºàÎÁ¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡¼¥ëÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½çÄ´¤À¡£º£½µ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¼þ²ó¤ò½Å¤Í¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò·ø¼Â¤Ê´ðÈ×¤Î¾å¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¤·¡¢°ìÄê¤Î¿®ÍêÀ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¹¡¼¥ëÂåÉ½¤ÏÎäÀÅ¤Ê¸«²ò¤â¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÇ³ÎÁÅëºÜÎÌ¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÎÏÀßÄê¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ä¾ò·ï¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¿µ½Å¤µ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼«¿®¤âÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
