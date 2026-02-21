¡ÖÃ¯¤È¤â°ì¸À¤âÃý¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¡×¡Ò»ñ»º2,500Ëü±ß¡Ó¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ë¶±¤¨¤ë72ºÐ½÷À¡£»þµë1,300±ß¡Ö¥Ñ¥ó²°¤Î¥Ð¥¤¥È¡×¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤·¤¿Æü
ÍÂÃù¶â2,500Ëü±ß¤È½½Ê¬¤ÊÇ¯¶â¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤È¤â²ñÏÃ¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ìµ¸À¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦72ºÐ¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óË³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Èà½÷¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þµë1,300±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤Ç¤·¤¿¡£»ñ»º¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿½÷À¤¬¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ÇÆü¾ï¤Î¥Ï¥ê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥Ë¥¢¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ñ»º¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãý¤êÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ÊËèÆü
¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¤«¤éÌë¿²¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì¸À¤âÃý¤é¤Ê¤¤Æü¤¬²¿Æü¤âÂ³¤¯¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ÉÆÈ¤Ç¤Ä¤é¤¤¡Ä¡Ä¡×
Ìµ¸ÀÃý»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦72ºÐ¡Ë¤Ï3Ç¯Á°¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸«¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾¼»Ò¤µ¤ó¤ÎÍÂÃù¶â¤ÏÌó2,500Ëü±ß¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤È¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ëè·î14Ëü5,000±ß¤¬¼ê¸µ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ìÔÂô¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤µ¤º¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼»Ò¤µ¤ó¤Ï½µ¤Ë3²ó¡¢»þµë1,300±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¼¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤ë¤Ê¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù
¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ç²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¼ä¤·¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
É×¤¬¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢»°¿©¤Î»ÙÅÙ¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç°ìÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤Ç¡ÖÂÞ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ì¸À¸ò¤ï¤¹¤Î¤¬Í£°ì¤Î²ñÏÃ¤È¤¤¤¦Æü¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤È¤â°ì¸À¤âÃý¤é¤Ê¤¤À¸³è¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óË³¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»þµë1,300±ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢±ØÁ°¤ÎÅ¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¸«¤«¤±¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Å»ö¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¼»Ò¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤ä¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÃúÇ«¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤«¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ï·î¤Ë5Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÂ¹¤Ë²¿¤«Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãù¶â¤ò¸º¤é¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤È¤Ïµ¤Ê¬¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»þµë1,300±ß¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Æü¤â¤Á¤ã¤ó¤È³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤äÃùÃß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¼»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÁ¬Åª¤ÊÌÜÅª°Ê³°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½½Ê¬¤Ê»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¥·¥Ë¥¢¤Î¼ÂÂÖ¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1Ç¯ÄøÅÙ¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤»¤ë»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï56.8¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â70Âå½÷À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢60.8¡ó¤¬¤³¤ÎÁØ¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ç¯Âå¤ª¤è¤ÓÀÊÌ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»ñ»º¾õ¶·¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¡Ê46.9¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀÚ¼Â¤Ê¥Ë¡¼¥º¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¼¼Â´¶¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡Ê22.8¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡¦½Ð²ñ¤¤¤¬Íß¤·¤¤¤¿¤á¡Ê21.9¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÌò³ä¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¸½Âå¥·¥Ë¥¢¤Î½¢Ï«¥Ë¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ÉÆÈ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤¨¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥·¥Ë¥¢¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¡¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×