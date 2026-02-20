Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月20日は、耳を塞がないイヤーカフ型で、ながら聴きに最適。それでいて最大28時間再生という実用性も備えたバランス型モデルの、Anker（アンカー）の実力派オープンイヤー型イヤホン「Soundcore C50i」がお得に登場しています。

Anker Soundcore C50i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX55防水規格/ 最大28時間再生 / マルチポイント接続】ブラック 12,990円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

装着しているのを忘れる軽さ、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore C50i」が、発売間近なのに10％オフに！

片耳約5.5gの軽量設計、12mmドライバー搭載、最大28時間再生可能なAnker（アンカー）の実力派オープンイヤー型イヤホン「Soundcore C50i」が、2月18日に発売したばかりなのに現在、Amazonにて10％オフに！ 耳を塞がないイヤーカフ型で、ながら聴きに最適。それでいて最大28時間再生という実用性も備えたバランス型モデルですよ。

本体は片耳約5.5g、形状記憶チタンワイヤーを採用したブリッジが耳に自然にフィットし、圧迫感を抑えてくれる構造に。オープンイヤー設計のため周囲の音を確認しやすく、スポーツや家事、オフィスワークに相性ばっちり。

IP55の防塵・防水規格に対応し、突然の雨や汗にも安心です。物理ボタンによる直感的な操作で誤作動が起こしにくいのも大きなプラスポイントですよ。

12mmドライバー搭載、最大28時間再生、AIノイズ低減通話など、高機能なのも見逃せません

12mmのチタンコート振動板ダイナミックドライバーを搭載。オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しています。

再生時間は本体のみで最大7時間、ケース込みで最大28時間。AIが通話時のノイズを低減し、クリアな音声を相手に届けます。

Soundcoreアプリ（無料）と連携すれば、イコライザー調整やAI翻訳機能も利用可能。2台同時接続のマルチポイントにも対応し、機能満載なのもうれしいですよね。

なお、上記の表示価格は2026年2月20日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

