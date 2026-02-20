Image:Amazon.co.jp

肌寒い日は、パパッとおつまみを作ってお酒をたしなむのもいいですよね。

つまみとなる焼き肉や焼き鳥を作る時に、気になるのが調理後のニオイや油の汚れ。油っぽいニオイを部屋にこもらせずに酒の肴を作るには煙の少ない電気七輪が最適です。

今回は、煙を気にせずに自宅で居酒屋気分が楽しめる、YAMAZEN（山善）の減煙電気七輪「HITORI-JIME GRILL」を紹介します。

側面にヒーターを配置することで煙・油ハネを抑えてくれる！

焼き肉などの料理をした後に気になるのがイヤなニオイ。その原因は油煙が、カーテンや壁などに染みつくことにあります。

換気扇や扇風機で換気しても、イヤなニオイはどうしても染みついてしまうもの。最初から煙の発生を抑えることが、一番の対策と言ってもいいでしょう。

「減煙電気七輪 HITORI-JIME GRILL」は、側面にヒーターを配置しているのが特長。落ちた油がヒーターにかからないため、煙が出にくく、油ハネも減少。

網で焼くため、余分な脂が落ちていき、食材が脂でギドギドにならずヘルシーな仕上がりに。食事や晩酌がもっと楽しくなるはずです。

「ひとり飲み」に使いやすいコンパクトサイズ。出力は1000W、保温〜強火まで調節も簡単

34.5cm（幅）×14cm（奥行き）×10cm（高さ）と、どんなテーブルでも置きやすいコンパクトなサイズ感がGOOD。一人暮らし用の小さなテーブルでも、問題ありません。

本体重量は1.3kgと軽いので、食卓へ持ち運びやすいのもポイントです。

コンパクトながら出力は1000Wとパワフル。食材に熱が十分に伝わるように、ヒーターの裏側には反射板を設置しています。

ヒーターの温度は「warm、low、mid、high」と幅広い調整が可能。熱々の料理を食卓に並べたい時は保温(warm)がおすすめ。ダイヤル式のシンプルな構造で、使い勝手も抜群です。

焼き網で焼くので、焼き肉や焼き鳥はもちろん、ホットプレートで調理しにくい貝類、エイヒレの炙りもOK！ ひとり飲みから友人とのパーティーまでさまざまなシーンで活躍するアイテムです。

燃料いらずで電源があればどこでも調理OK！ 焼き網や水受けトレイは丸洗い可能でいつでも清潔です

カセットボンベや炭などが不要で、電源がある場所ならどこでも使えます。調理中に「ガスが切れちゃった」とトラブルになる心配もないですよ。

焼き網はシリコン樹脂加工を施しており、汚れがつきにくいのも魅力的。焼き網や水受けトレイは丸洗いができるので、汚れを簡単に落とせます。

寒さが厳しくなるこれからの季節、「減煙電気七輪 HITORI-JIME GRILL」で温かい料理たちをたくさん楽しみましょう！

