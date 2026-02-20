元阪神、ロッテの鳥谷敬氏が侍Jの合宿を訪問

まさか登場にファンも騒然だ。3月に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け、野球日本代表「侍ジャパン」は宮崎で合宿を行なっている。19日に現地に現れた“大物”に「オーラが別格すぎる」と話題となっている。

その人物とは阪神やロッテで活躍した鳥谷敬氏で、薄いサングラスをかけ、黒のタートルネックにジャケットというコーディネートだった。グラウンドに鋭い視線を向ける一方で、選手らと談笑するシーンもみられた。

鳥谷氏といえば、2013年第3回大会で侍ジャパンのメンバーとしてプレー。台湾戦で敗戦濃厚の9回2死から初球で二盗を決め、チームに流れを引き寄せると、同点打を放ったのが、現在の侍ジャパンを率いる井端弘和監督だった。

44歳の鳥谷氏のあふれんばかりのオーラにファンも即反応。SNS上には「かっこええやないか?」「めっちゃカッコイイ」「イケオジ?」「いつまでもカッコいい」「めっちゃイケメン」「うあああ!」「えぐい美」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）