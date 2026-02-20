この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人工知能が開く科学の始まり、あるいは終わり」と題した動画を公開。OpenAIのAIが素粒子物理学の分野で「新理論」を発見したとされる報道を受け、AIの現状の能力と限界、そして今後の科学研究における役割について持論を展開した。



動画で茂木氏は、OpenAIのAIがグルーオンの散乱断面積に関する計算において、従来ゼロだとされていた条件でゼロではない可能性を示したというニュースに言及。これを「新理論を発見した」と報じる風潮に対し、「センセーショナルすぎる」と釘を刺した。茂木氏は、AIが理論の真実や意味を本当に理解しているかは「オープンクエスチョン」であると指摘。現状のAIは、複雑な方程式の枝分かれの中から特定の条件を辿るような「探索する仕事」や最適化を得意としており、今回はその能力が発揮された事例だと分析した。



さらに茂木氏は、今回の発見も最終的には人間が計算して確認している点に触れ、AIはあくまで「ツールとしてのアシスタント」であると強調した。何を研究したいか、何が面白いかという「価値判断」や動機付けは人間が決めているとし、「AIが人間と同じような自律性や理解力を持っているかのように捉えるのは誤解だ」との見解を示している。



最後には、我々が「新しい科学の始まり、あるいは科学の終わりの入り口」に立っていると表現。AIという強力なツールを活用することで新たな候補を見つけることは可能だが、その意義を決定するのは人間であるとし、AIと協働する科学の未来について冷静な視点を示して締めくくった。