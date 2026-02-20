森七菜主演映画『炎上』予告映像＆ポスタービジュアル＆場面写真が一挙公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森七菜が主演を務める映画『炎上』が、4月10日に公開される。

■物語の舞台は新宿・歌舞伎町

本作はオリジナル脚本で描かれる長編映画で、脚本・監督を手掛けるのは長久允。長久監督は2017年に公開された短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞。続いて、2019年に公開した長編映画デビュー作『WE ARE LITTLE ZOMBIES』も第35回サンダンス映画祭で日本映画として初めて審査員特別賞のオリジナリティ賞に輝くなど、その作家性が世界からも絶賛されている。

本作は映画化までに5年間の歳月をかけ、様々な方に取材を重ねながら物語を作り上げた。長久監督は「新宿歌舞伎町のニュースを見て、現場を取材し、彼女/彼らの物語を書くべきだと思ったことがきっかけ」と話し、撮影時には映画の舞台である新宿・歌舞伎町で実際にロケも敢行、街のありのままの姿を物語に落としこんだ。

新宿・歌舞伎町で生きる若者のリアルな姿と、他では味わえない長久ワールドの融合は高く評価され、第42回サンダンス映画祭において、挑戦的で既存の枠にとらわれない作品が選ばれるNEXT部門にノミネート。大好評となるワールドプレミア上映も開催された。

そして本作の主人公・小林樹里恵（通称：じゅじゅ）を演じるのは、映画『国宝』『秒速5センチメートル』に出演し、その存在感と演技力の高さに国内外からの評価が集まっている俳優・森七菜。

森は「自分自身がどこにいるのかわからなくなる撮影期間でしたが、彼女たちの強さを守るために進んだ一ヶ月半でした。見てくれた方がこの物語をどんな風に捉えることになるのか想像がつきません。だけど私たちから何も奪えないことを、地獄には知って欲しい」と、語るほどに魂を込めて演じている。

■ひとりの少女が起こした“炎上”事件

そして、このたび本作の予告映像が公開された。

新宿・歌舞伎町。無職、十代女性による放火事件。そんな衝撃的なナレーションから始まる本作の予告映像は、森七菜演じる主人公・小林樹里恵の強烈な視線が突き刺さる印象的なシーンから、ひとりの少女の苦しい過去を暴き、彼女が見つけた唯一の安息の地、歌舞伎町へと移り変わっていく。

トー横広場に救いを求め、様々な境遇を抱える同年代の仲間たちと出会った樹里恵。彼女は、初めてできた親友の三ツ葉（アオイヤマダ）や新宿に来たばかりの樹里恵をグループに招き入れるリス（曽田陵介）、歌舞伎町に集まる子供たちの親代わりとなり、住む場所や仕事を与えている“神”的存在であるKAMIくん（一ノ瀬ワタル）らから、生きる術を学び、人生の楽しさに気づいていく。しかし、そんな彼女に次第に大きな影が忍びよる…。

KAMIくんの言う「簡単に真人間になんてなれないからな」という衝撃のひと言をきっかけに、暴れ叫ぶ樹里恵やトー横広場に倒れ込む彼女の姿が映し出され、過去のトラウマがフラッシュバックするかのように樹里恵を襲っていく。キラキラして幻想的な街である新宿・歌舞伎町は、彼女にとってまさに天国のような場所だったはず。初めて希望を抱き、夢に向かって必死に生きていた彼女にいったい何が起きたのか？ 「影がひとつもない世界…そんなもんあるかよ」と吐き捨てた言葉に隠された真相とは？

■じゅじゅを取り巻くキャラクターたちの場面写真＆本ポスタービジュアルも一挙解禁

あわせて本作の場面写真が一挙解禁。歌舞伎町を背景にひとり佇む樹里恵の姿や、満面の笑顔で仲間とともにはしゃぐ彼女の姿を捉えた場面写真が到着した他、三ツ葉役を演じるアオイヤマダ、リス役の曽田陵介、KAMIくんを演じる一ノ瀬ワタル、マスミ役の広田レオナに、マスミの車椅子を押す阿Q役の森かなた、眼帯姿が印象的でもあるOra役の高橋芽以（ 「高」は、はしごだかが正式表記）らの姿も公開。その他、樹里恵とともにトー横にたむろするキッズたちを捉えたシーンも初めて解禁された。

一方で、厳しい教育で樹里恵を追い詰める両親を演じた古舘寛治、松崎ナオらの姿からは、異質な空気感が感じられ、そんな場所から逃げ出そうとする、樹里恵の必死な後ろ姿を捉えた一枚も。

そして、本ポスターには「なぜ、彼女は歌舞伎町に火をつけたのか。」という気になるコピーも記載されており、本作の今後の続報に期待が高まる。それぞれの生きづらさと傷を抱えた者が寄り添い集う場所・新宿歌舞伎町。そこにたどり着いた樹里恵は、彼らと出会い、何を得るのか。

映画『炎上』は、4月10日公開。

■映画情報

『炎上』

2026年4月10日（金）公開

出演：森七菜 アオイヤマダ 曽田陵介

古舘寛治 松崎ナオ 新津ちせ 森かなた 高橋芽以（LAUSBUB） 高村月 きばほのか 月街えい 川上さわ ユシャ みおしめじ 広田レオナ 一ノ瀬ワタル

監督・脚本：長久允

音楽：岩井莉子（LAUSBUB） 山田勝也 小嶋翔太（愛印）

主題歌：窓辺リカ 「炎上」

プロデューサー：関和紀 鈴木康生 小金澤剛康

ラインプロデュ―サ―：吉田幸之助

撮影：武田浩明

照明：織田誠

美術：栗林由紀子

録音：中里崇

サウンドデザイナ―：沖田純之介

衣装：下山さつき

ヘアメイク：光野ひとみ

キャスティング：富岡萌

制作担当：貴船あかり

助監督：平井淳史

インティマシ―コ―ディネ―タ―：浅田智穂

編集：曽根俊一

VFX：二瀬具洋 九鬼慧太

ア―トディレクタ―：間野麗

制作プロダクション：Ghostitch、Lat-Lon

配給：NAKACHIKA PICTURES

【STORY】

小林 樹理恵（森七菜）はあるカルト宗教の信者の家の子として妹とともに厳しく教育され育つ。ふたりは毎日訪れる辛い日々が消えるよう、そして教育熱心な父がいなくなるよう神様にお願いをしてきた。数年後。願いが叶い突然父親が亡くなる。しかし、父親がいなくなっただけで母親から教育を受け続ける現実は変わらない。ついに樹理恵は母の目を盗み、妹を残して家を飛び出してしまう。

行き場のない樹理恵のSNSに届いたDMを頼りに向かうと、そこには若者たちがたむろしている広場が。そこで“じゅじゅ”という名前をもらい、寝る場所、食べ物、スマホをもらい、そして仕事をもらい、ひとりで母親のもとに置いてきた妹を連れ出し、ともに暮らすという“夢”をもらったはずだった。

