ギャル曽根、体ポカポカ♪真冬に嬉しい“冷凍うどん”アレンジレシピ「とろっとろ」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推しの食べ方を持ち寄って冷凍うどんアレンジ大会！第5弾！』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんとスタッフさんの“冷凍うどん”を使ったさまざまなアレンジレシピが披露されました♪今回はこの中で、ギャル曽根さん考案の、寒い冬にぴったりなアレンジレシピをご紹介します！

動画内で、ギャル曽根さんが披露してくれたレシピがこちら！

■生姜うどん

【材料】・冷凍うどん 1玉・生姜 お好みの量・白だし 100ml・片栗粉 適量・卵 1個・青ねぎ 適量

【作り方】（1）鍋にお湯を沸かし冷凍うどんを入れる（2）（1）にすりおろした生姜と白だしを加える（3）（2）に水溶き片栗粉を入れてとろみをつける（4）（3）に溶き卵を加える（5）お好みでねぎをトッピングすれば完成

ギャル曽根さんは、とろみをつけながら、「とろっとろにします！」「好きだから私がとろとろが」と話しながら調理♪

また、おろし生姜はたっぷり使用されていました。

■生姜パワーで体ポカポカ

完成したうどんを見たスタッフさんは「これ冬に絶対温まるやつ」とコメント。

また、“めっちゃ美味しい”と声が上がると、ギャル曽根さんは「ごま油垂らしても美味しい」と、ちょい足しも教えてくれました。

生姜には体を温める効果が期待できるので、寒い冬にぴったりのアレンジですよね♪ ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

こちらの動画では、このほかにもギャル曽根さんやスタッフさんが考案した冷凍うどんのアレンジレシピも紹介しています！

ぜひチェックしてみてくださいね。