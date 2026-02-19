¿·ÊÆ½Ð²ó¤ì¤Ð¡Ö½èÊ¬Çä¤ê¡×¤Ç²¼Íî¡¡ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¡¢5¥¥í3500±ßÍýÁÛ
¡¡¥³¥á²·Âç¼ê¤ÎÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¤ÎÃÝÆâ¿É×²ñÄ¹¤Ï19Æü¡¢º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ì¤ÐÀÖ»ú³Ð¸ç¤Î¡Ö½èÊ¬Çä¤ê¡×¤¬µ¯¤¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½¾õ¤Î¹âÃÍ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡ÖÈÎÇä¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Å¹Æ¬²Á³Ê¤¬¡Ö5¥¥í3500±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ¼ÆÀ¤µ¤ìÇÀ²È¤âºÆÀ¸»º¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤Î¹â¤¤Á°Ç¯¤Î¥³¥á¤Ï¸ÅÊÆ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥³¥áÉÔÂ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢25Ç¯»ºÊÆ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂçÉýÁý»º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ä³°¹ñ»ºÊÆ¤ÎÌ±´ÖÍ¢Æþ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢25Ç¯12·îËö¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤ÏÁ°Ç¯12·îËöÈæ85Ëü¥È¥óÁý¤Î338Ëü¥È¥ó¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÃÍ¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¥³¥á¤òÀºÊÆ¤äÊñÁõ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇä¤ë¤¿¤á¸½¾õ¤Ç¡ÖÀÖ»ú¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌÚÆÁ¿ÀÎÈ¤¬¸øÉ½¤·¤¿25Ç¯12·î´üÏ¢·ë·è»»¤ÏÁ°´üÈæ48.1¡óÁý¤Î1761²¯±ß¡£½ãÍø±×¤Ï3.2ÇÜ¤Î55²¯±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Áê¾ì¹âÆ¤ÎÃæ¤Ç²Á³ÊÅ¾²Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¡£