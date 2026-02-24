この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ニセ警官どうやって見分ける？】警察を名乗る詐欺被害が急増中！」と題した動画を公開。警察官を装い現金を騙し取る詐欺の最新手口を解説し、「見極めようとせず、確認すること」の重要性を強く訴えた。



動画冒頭、佐々木氏は愛知県で発生した実際の被害事例を紹介。30代女性が警察官を名乗る人物から「資金洗浄事件の容疑者になっている」と告げられ、SNSのビデオ通話で取り調べを受けた末に250万円を振り込んだ事件だ。これに対し佐々木氏は、「根本的に警察官がSNSのアカウントを持っていない」「ビデオ通話では絶対やらない」と断言。SNSでの連絡やビデオ通話を求められた時点で詐欺であると指摘した。



さらに、着信番号を警察署の番号に偽装する「スプーフィング」という手口に言及。「着信番号で信用させる」手法が横行しており、海外のサーバーを経由することで日本の規制をすり抜けている可能性があるとした。また、警察手帳や名刺さえも偽造されている現状を挙げ、目に見えるモノだけで相手を信用してはいけないと語る。



対策として佐々木氏は、「電話で警察と名乗られても信じない」という徹底した姿勢を強調。一度電話を切り、名刺の番号ではなく自分で調べた警察署の代表番号にかけ直し、該当する警察官が実在するかを「逆電話」で確認するよう促した。最後には、緊急性がない相談については110番ではなく「#9110」の警察相談専用電話を利用するよう呼びかけ、「見極めはできない、確認すること」という言葉で注意を喚起した。