2/19（木）の『ますだおかだ増田のラジオハンター』に女子プロレスラー安納サオリがゲストで登場した。

滋賀県大津市出身、『絶対不屈彼女』のキャッチフレーズを持つ安納サオリは、現在女子プロレス11年目。今、勢いのある注目選手だ。

元は女優を目指していたというところから、紆余曲折あり女子プロレスラーの世界へ入った安納。

「（プロレスラーになるまで）プロレスを見たことがなくて、怖かったんですよね。だから私がプロレスラー 、もうそんな絶対無理ですわ、みたいな感じで断っていたんですけど、いつの間にか11年目になっておりますね」と語った。

そんな安納サオリの得意技はスープレックス。ブリッジの美しさに定評があり、増田が昔スポーツや、格闘技習っていたのかと訊くと、「全くなんですよ。なんなら運動神経はゼロで、もうめちゃくちゃ（体育の）成績悪いし、ボールと友達になれない人種でした」とまさかの回答。思わず増田も「それがなんであんな綺麗なスープレックスできるの？」と驚きの様子を見せた。

『私が見た女子プロレス事件簿ベスト３』では、プロレス歴11年の安納が、今まで実際に体験した衝撃事件を語った。第2位では、場外へ敵を投げたら、まさかの自分が大出血し、頭をホッチキスで止めることになった事件など、衝撃的内容にスタジオは騒然！一体、どんな事件だったのか……？

そしてなんと明日、2/20（金）に安納サオリの地元である、滋賀・膳所の「ウカルちゃんアリーナ」にて『安納サオリ凱旋STARDOM in OTSU 2026 Feb.～ありがとうウカルちゃんアリーナ 私がスターダムの安納サオリです～』が開催される。

念願の地元での興行に、安納は「本当に（出場する選手）みんなかわいくてかっこよくて、こんな綺麗な子たちが戦うのかっていう選手がたくさん出ています。きっとあなたにとっての推しが見つかる時間になるんじゃないかな」とぜひ観に来てほしい旨をコメントした。

イベント詳細は公式HPからご覧ください→https://wwr-stardom.com/schedule/20260220_otsu/