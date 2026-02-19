【「Poppy Playtime Chapter 5」新商品】 4月下旬～順次発売予定 価格：550円～

インフォレンズは、ホラーゲーム「Poppy Playtime」（ポピープレイタイム）の最新作「Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things（以下、Chapter 5）」のリリースを記念し、新キャラクターを中心とした新商品を4月下旬から順次発売する。アクリルキーホルダーや缶バッジなど全6商品で、価格は550円から。2月19日13時から「INFOLENS GEEK SHOP」にて予約販売を開始する。また、全国3都市にてPOP UP STOREも開催される。

Chapter 5の新キャラクターグッズが続々登場！

新キャラクター「チャム・チョンプキンズ」・「リリー ラブブレイズ」・「ロングサイド・アウティマルズ」に加えて、キャラクター「ハギーワギー」・「ハーリー・ソイヤー」・「ドーイ」たちがデザインされた新商品が登場する。

商品情報

「Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダーvol.5」（全6種）

価格：880円

発売日：4月下旬 予定

商品サイズ：34～53×48～59mm（幅×高さ）

ホラーゲーム「Poppy Playtime」からChapter 5の新キャラクターがラインナップされたトレーディングアクリルキーホルダーが登場。全6種のブラインド商品となっており、1BOXの購入で全種が揃う。

「Poppy Playtime トレーディング缶バッジ（Chapter 5）」（全6種）

価格：550円

発売日：4月下旬 予定

商品サイズ：直径56mm

本商品は、ホラーゲーム「Poppy Playtime」からChapter 5の新キャラクターがラインナップされたトレーディング缶バッジ。全6種のブラインド商品で、1BOXの購入で全種揃う。

「Poppy Playtime クリアファイル G」

価格：880円

発売日：4月下旬 予定

商品サイズ：220×310mm（幅×高さ）

ホラーゲーム「Poppy Playtime」から、Chapter 5の新キャラクターがラインナップされたクリアファイルが登場。A4サイズで使いやすい2枚セットとなっている。

「Poppy Playtime ダイカットステッカー（Chapter 5）」

価格：935円

発売日：4月下旬 予定

商品サイズ：50×50mm（幅×高さ）

ホラーゲーム「Poppy Playtime」からChapter 5の新キャラクターがラインナップされたダイカットステッカーが登場。PCやスマートフォンケース、ノートなどに貼るのにぴったりなサイズ感となっている。

「Poppy Playtime ミニタオル（キャットナップ＆ニューフレンズ）」

価格：880円

発売日：7月下旬 予定

商品サイズ：160×160mm（幅×高さ）

本商品は、ホラーゲーム「Poppy Playtime」からキャットナップとニューフレンズたちがデザインされたミニタオル。人気キャラクター「キャットナップ」と新しい仲間たちが描かれた、使い勝手の良い3枚セットになっている。

「Poppy Playtime ブラインドミニキーホルダー vol.2」

価格：1,650円

発売日：6月下旬 予定

商品サイズ：32×69mm（幅×高さ）

ホラーゲーム「Poppy Playtime」からブラインドミニキーホルダーの第2弾が登場。Chapter 4までのメインキャラクターたちがラインナップされた、ぷっくりとしたデフォルメが可愛らしい立体感のあるキーホルダーとなっている。

全国3都市にてPOP UP STORE開催決定！

ホラーゲーム「Poppy Playtime」（ポピープレイタイム）の最新作のリリースを記念し、大阪・名古屋・東京の3会場にてPOP UP STOREが開催される。会場ではグッズの販売に加え、フォトスポットなども展開予定。

「リリース記念フェア」開催

「Poppy Playtime Chapter 5」リリース記念フェアが開催される。「INFOLENS GEEK SHOP」池袋パルコ店および「INFOLENS GEEK SHOP」オンラインストアでは、「Poppy Playtime」関連商品を3,300円以上購入した人に限定特典が贈られる。

【対象店舗】

・INFOLENS GEEK SHOPオンラインストア

・INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

※特典の詳細は後日公式サイトにて発表予定。

アニメイト、トイザらス、イオンでの購入特典フェアも開催される。

□「『Poppy Playtime Chapter 5』リリース記念フェア」のページ

「Poppy Playtime」最新作「Chapter 5: Broken Things」がPC向けに2月19日リリース

サバイバルホラー「Poppy Playtime」の最新チャプター「Chapter 5」が2月19日（日本時間）にPC版（Steam/Epic Games）でリリースされる。日本語の字幕および吹き替えにも対応しており、より多くのプレーヤーが物語の深みを楽しめる。

Chapter 5のストーリー：物語は核心へ

【Poppy Playtime: Chapter 5 - Official Game Trailer】

プレーヤーは、プレイタイム社のセキュリティーシステム、ハギーワギーに追われ、工場の奥深くへと進んでいく。仲間に見捨てられ、彼が待ち受ける闇に突き進むしか選択肢は残されていない。

ここでは、影は囁き、すべてを操る狂気の存在が潜んでいる。血で染まった道を進み、秘密を解き明かすには、プレーヤーの頭脳が試される。

【特徴】

工場内を進むと、プロトタイプの住み家に眠る恐ろしい「作品」がプレーヤーを待ち受ける。

プレイタイム社施設の新たな階層には暗闇の中で暮らす住人たちがいる。彼らはプロトタイプを倒すために手を貸してくれるかもしれない。しかし、果たして信頼していいのだろうか。新たに加わったグラブパック・ツールを使ってパズルを解き、危険な環境を生き残ろう。

□Steam「Poppy Playtime - Chapter 5」のページ

□Epic Games「Poppy Playtime - Chapter 5」のページ