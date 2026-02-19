【ナゲットもポテトも100円】マクドナルド、7日間限定の日替わりクーポン配信

ハンバーガーチェーンのマクドナルドは、2月23日から7日間限定で、公式アプリにおいて人気メニューを税込100円で購入できる日替わりクーポンを配信する。

対象となるのは「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」など。通常価格から最大190円引きとなる。

クーポンは毎日1人2枚まで配信され、1枚につき1回のみ使用可能。購入できるのは1商品につき1個まで。デリバリーサービスでは利用できない。

【この記事の画像(7点)を見る】マクドナルド 日替わり100円クーポン対象の「ホットアップルパイ」「ソフトツイスト」など

〈7日間限定 日替わり「100円クーポン」概要(価格はすべて税込)〉◆マックフライポテト Sサイズ

クーポン価格：100円（通常価格200円〜）

配信日：2026年2月23日

販売時間：午前10時30分〜閉店（24時間営業店舗は翌午前4時59分まで）

◆ホットアップルパイ

クーポン価格：100円（通常価格140円〜）

配信日：2026年2月24日

販売時間：開店〜閉店（終日販売）

◆チキンマックナゲット 5ピース

クーポン価格：100円（通常価格290円〜）

配信日：2026年2月25日

販売時間：開店〜閉店（終日販売）

◆ソフトツイスト

クーポン価格：100円（通常価格140円〜）

配信日：2026年2月26日

販売時間：午前10時30分〜閉店（24時間営業店舗は翌午前1時まで）

◆マックシェイク バニラ Sサイズ

クーポン価格：100円（通常価格160円〜）

配信日：2026年2月27日

販売時間：午前10時30分〜閉店（24時間営業店舗は翌午前1時まで）

◆炭酸ドリンク Sサイズ

クーポン価格：100円（通常価格140円〜）

配信日：2026年2月28日

販売時間：開店〜閉店（終日販売）

※対象はコカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、スプライト、ファンタ グレープ、ファンタ メロン

◆プレミアムローストコーヒー Sサイズ

クーポン価格：100円（通常価格120円〜）

配信日：2026年3月1日

販売時間：開店〜閉店（終日販売）

※いずれも単品購入時のみ対象。

※通常価格は一部店舗およびデリバリーでは異なる。

※クーポン価格は公式アプリで配信される日替わりクーポン利用時の価格。

同社は年間を通じて人気商品を割引価格で提供する「トクニナルド」キャンペーンを展開しており、今回の日替わり100円クーポンは2026年の第1弾企画となる。

キャンペーン開始に先立ち、2月20日から俳優の堺雅人さんが出演する新テレビCM「トクニナルド『日替わりクーポン』篇」を全国で放映する。CMでは、赤い衣装に身を包んだ“Mr.トクニナルド”が「ポテトも！ナゲットも！ぜんぶ100円！」と宣言し、日替わりで人気商品を100円で提供する内容を訴求する。