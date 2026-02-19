この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【助産師が実践】その方法があったか！テープオムツの㊙アイデア」と題した動画を公開。生後2～3ヶ月の赤ちゃんに多い、ゆるゆるな便によるオムツからの「うんち漏れ」に悩む保護者に向けて、その具体的な対策と意外な裏技を紹介した。



動画でHISAKOさんは、生後2ヶ月頃の赤ちゃんはうんちがゆるく回数も多いため、オムツ替えの直後に噴射するように排便し、背中や足から漏れて服まで汚してしまうことが頻繁にある、と問題を提起。うんちが漏れる原因として、赤ちゃんの体型とオムツのメーカーごとの形状の相性があると指摘した。例えば、背中のギャザーがしっかりしているメリーズは背中漏れしにくく、比較的スリムなパンパースは華奢な子に合いやすいなど、子どもの体型に合わせて選ぶことが大切だと説明した。



その上で、うんち漏れを防ぐための具体的なオムツの付け方のコツを解説。まず、オムツ替えの際に赤ちゃんの足首を持って真上に持ち上げる体勢は、「腹圧がかかり、うんちが噴射される原因になる」ため避けるべきだと注意を促した。手のひらで赤ちゃんの太ももの裏を支え、体を横向きにするのが正しい拭き方だという。



背中漏れを防ぐ最も重要なポイントとして、HISAKOさんは「背中のギャザーを内側に折り込む」という一手間を挙げた。オムツを背中側に深めに当て、ギャザーを内側に折ることで、ゆるゆるうんちをせき止める「ストッパー」の役割を果たすと解説。さらに、足ぐりのギャザーをしっかり外側に出すことで、背中と足元からのダブルで漏れをガードできると語った。



また、頻繁な少量うんちに悩む保護者への節約術として、「生理用ナプキン」をオムツの中に仕込む裏技も紹介。オムツ（1枚20～30円）より単価の安いナプキン（1枚10円程度）を活用し、汚れたナプキンだけを取り替えることで、経済的な負担を軽減できるとした。



紹介された簡単な工夫を実践するだけで、日々のオムツ替えのストレスや洗濯の手間は大きく軽減されるだろう。赤ちゃんのうんち漏れに悩んでいる方は、一度試してみてはいかがだろうか。