2月13日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が「正しいとわかっていても直せない生活習慣」について、独自の哲学を語り合った。

【映像】マツコ、わかっちゃいけるけど…どうしても直せない“日常生活の癖”「血が出るまでやるわよ」

視聴者から届いたのは、「医者や専門家が『少量の水で1回ゆすぐだけでいい』と言っても、歯磨きのあとに何度も口をゆすいでしまう。お2人は正しいとわかっていても直せないことはありますか？」という投稿。

これに対し有吉は「（ダメだと言われても）死ぬ気で自分に都合のいいことを探し出す」とコメントし、自分を肯定してくれる専門家を徹底的にリサーチすると明かした。

マツコも「人生で直したものなんて1個もない。何かって言われても思い出せないくらい、たぶん自己流で生きてるわよ」と断言。2人も一般的に「いい」と言われていることよりも、自己流を押し通すタイプのようだ。

その後、マツコは“マウスウォッシュ”を例に挙げ、「あれって、あの後ゆすいじゃいけないんだってね」と切り出した。正しい知識は持っているものの、「ちょっと（味が）甘いじゃない。無意識にゆすいじゃう」と、抗えない習慣があるそうだ。

これに有吉は、「『しっかり流しなさい』って言う先生を必死に探すよ」と返し、マツコも「私、その先生のところ通うわよ。たとえ八戸だったとしても行くわよ！」と、どこまでも自己流を肯定したい執念を見せた。

番組ではさらに、「電動歯ブラシをガシガシ動かす」「洗顔でゴシゴシ洗ってしまう」「耳掃除をやりすぎる」「ニキビを潰す」といった“あるある”を紹介。2人は「全部やってるわよ」と口を揃える。

マツコが「最近ニキビはできやしないけど、（ほかは）全部やってる。耳掃除も血が出るまでやるわよ」と過激に自己流を貫く姿勢を見せると、有吉は「どうせ何年後かには常識が変わっていくからね」ともっともな一言。

久保田直子アナウンサーは「真理だ（笑）」と思わず感心し、マツコは「絶対そう。これが正しいなんてことはないの」と、自分たちのスタイルを正当化していた。