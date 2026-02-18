スターバックス ティー＆カフェから新作登場。第1弾「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」は春にぴったり《2月18日から》

スターバックス コーヒー ジャパンが展開する「スターバックス ティー＆カフェ」は、2026年2月18日から「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」を全国の27店舗で販売しています。

オリジナル開発の茶葉を、今だけの特別なフレーバーで楽しめる

街に春らしさが訪れるこの季節。スターバックス ティー＆カフェから、スプリングシーズンの第1弾として、日本オリジナル茶葉として開発された「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役にレモンの爽やかな味わいを合わせたティーラテ「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」が登場します。

アールグレイと花々の香りに甘く優しい余韻が特長の「アールグレイ ブーケ ディライト」のティーラテに、上品な甘さのアールグレイティームースを重ねた一品。

トップには、マヌカハニー入りのはちみつとレモンジャムをのせ、ベルガモットシトラスパウダーとクラッシュピスタチオをトッピング。口の中にハニーレモンと華やかな味わいがふわりと広がり、ひと足早く春の訪れを感じられるティーラテです。

HotとIcedから選べます。Tallサイズのみの販売で、価格はテイクアウトが707円、店内利用が720円。

レモン果肉・果汁は5%未満。はちみつを使用しています。一時的な欠品もしくは早期に販売を終了する場合があります。

販売店舗は公式サイトから確認できます。

また、このスプリングシーズンからスターバックス ティー＆カフェのすべてのティーラテが、ノンシロップでオーダー可能になります。

もちろん、人気の「アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ」もOK。ノンシロップにすることで、すっきりとした味わいになり、ティーの華やかな風味や香りをよりダイレクトに感じられます。

また、ティーを美味しく、ティーを楽しむための「プリンチ」から春のデザートが登場しています。

イタリア・ミラノ発のベーカリー「プリンチ」から春デザートとして登場する「トルタ ピスタチオ&ベリー」は、香ばしいタルト生地にピスタチオが香るアーモンド生地を重ね、丁寧に焼き上げたタルトです。

価格はテイクアウトが864円、店内利用が880円です。

※価格はすべて税込です。

